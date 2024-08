Thiago Motta è già sotto esame, allarme Juve: clamoroso annuncio

By

Juventus, Thiago Motta è già sotto esame: situazione delicata per i bianconeri, per il tecnico la strada è in salita

C’è curiosità, in vista dell’inizio del campionato, per capire come si comporteranno le varie squadre di Serie A, specialmente quelle chiamate a contendere lo scudetto all’Inter. Fari puntati sulla Juventus, che ha abbracciato una sfida affascinante ma complicata, avviando un nuovo ciclo con Thiago Motta ma con tante incognite.

Il tecnico italobrasiliano si è messo in luce nella scorsa stagione conducendo il Bologna a una clamorosa qualificazione in Champions e mostrando di avere le stimmate per potersi confrontare con una panchina di livello superiore. Ma le aspettative alla Juventus saranno elevatissime, anche perché i bianconeri vengono da annate piuttosto complicate e adesso hanno l’ambizione di tornare a competere per traguardi di alto livello.

In bianconero, Thiago Motta vuole portare le sue idee di gioco ed è spalleggiato dal direttore tecnico Giuntoli, che vuole accontentarlo sul mercato con innesti funzionali, qualitativi e di prospettiva, senza top player. Un mercato della Juventus che però dopo i primi colpi tra fine giugno e inizio luglio si è momentaneamente fermato: per altri affari, occorrerà piazzare gli esuberi.

Vedremo di sicuro, a fine mese, una Juventus completamente stravolta rispetto a come la conoscevamo. Quale sarà il risultato, è piuttosto incerto. Nell’ambiente calcistico, c’è chi ritiene già che per Motta i problemi saranno numerosi.

Juventus, allarme Thiago Motta: rincorsa dura per lo scudetto e posizione in bilico

Sulle prospettive della Juventus in vista della nuova stagione, si è espresso l’ex difensore Antonio Paganin, intervistato da ‘TMW Radio’. Tracciando un quadro non incoraggiante per l’allenatore bianconero.

Innanzitutto, Paganin, nella cosiddetta griglia scudetto, ha posizionato, alle spalle dell’Inter, il Napoli e il Milan davanti alla Juventus. “Per il Napoli parla il fatto che in panchina ci sia Conte – ha spiegato – Il Milan mi piace tanto, l’ho visto giocare, ha una impronta più verticale rispetto al passato. Ma se l’Inter manterrà la rotta, sarà difficile per le altre colmare il gap“.

Quanto alla Juventus, ecco il pensiero di Paganin: “La squadra è una grande incognita. E’ vero che siamo ancora nel calcio d’estate, ma l’amichevole col Norimberga lascia perplessi. Reputo Thiago Motta molto interessante, ma dovremo aspettare qualche settimana per avere un quadro più chiaro”.