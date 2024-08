Ultim’ora, dalla Juve alla Roma: firma a parametro zero

Un grande nome è finito nel mirino della Roma a parametro zero: la Juve potrebbe essere solo un ricordo

Le svolte sul calciomercato stanno dominando un’estate ricca di cambiamenti e colpi interessanti alle spalle dell’Inter, per tentare di scucire ai nerazzurri lo scudetto dal petto. Una delle squadre più attive in tal senso è stata proprio la Juve, capace di chiudere due colpi sensazionali come Douglas Luiz e Khephren Thuram e a caccia di altri profili di primo livello, un po’ in tutti i reparti, per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Ma ci sono anche le uscite e Federico Chiesa, dopo tanti infortuni e una continuità mai trovata, è stato messo alla porta dalla società e dallo stesso allenatore: è in scadenza tra un anno e sul mercato, ma ancora nessuno ha ancora sferrato l’affondo decisivo. Oggi, però, non vi parliamo dell’esterno d’attacco ex Fiorentina, ma di un nome accostato a più riprese negli anni, e soprattutto negli ultimi dodici mesi, ai bianconeri, ma che ora potrebbe prendere una direzione decisamente diversa per l’ultima parte della sua carriera.

Si tratta di Sergi Roberto, che si è svincolato dal Barcellona poche settimane fa, dopo che i blaugrana hanno deciso di non rinnovare il suo contratto. Marc André ter Stegen ha detto sulla sua situazione: “L’altro giorno ho cercato di parlargli, ma alla fine non ci siamo riusciti a causa dei telefoni cellulari. La verità è che mi dispiace per lui. È senza contratto e senza squadra, ma l’estate è ancora lunga”.

La Roma piomba su Sergi Roberto: la Juve resta su altri obiettivi

Sì, l’estate è ancora lunga, anche perché gli interessamenti per il duttile calciatore che ha passato una vita al Barcellona non mancano. Sergi Roberto piace tanto proprio alla Roma, che sta pensando a lui per rinforzare la fascia di destra.

I giallorossi hanno effettuato un sondaggio con l’entourage del calciatore per capire la disponibilità al trasferimento nella Capitale e sondare anche le richieste economiche del ragazzo. La Juve è già intervenuta a sufficienza in quella zona di campo e ora è su altri obiettivi, su tutti Teun Koopmeiners, nonostante la resistenza dell’Atalanta.

Per Sergi Roberto non bisogna dimenticare due club ambiziosi come Ajax e Como, che potrebbero inserirsi e anticipare proprio la Roma. Sicuramente ne sapremo di più sul suo futuro nei prossimi giorni, ma ora i giallorossi possono superare tutti.