Un centrocampista della Juve si trasferisce in nerazzurro, si chiude in prestito

Operazione a sorpresa per un centrocampista della Juve: lascia Torino e si trasferisce in nerazzurro, Giuntoli può chiudere per un prestito

Giorni roventi in Italia e non solo per il caldo torrido che da qualche settimana sembra non voler abbandonare il nostro paese. Per gli appassionati di calcio le alte temperature sono anche per il mercato, con molte squadre che sono ancora nel pieno della costruzione delle nuove squadre.

C’è chi sta rivoluzionando parecchio rispetto la scorsa stagione, tra queste c’è sicuramente la Juventus. Cristiano Giuntoli ha iniziato a cambiare diversi interpreti, a partire dalla guida tecnica affidata a Thiago Motta e il conseguente passaggio alla difesa a quattro. E poi Di Gregorio, Thuram, Douglas Luiz, il possibile sogno Koopmeiners. In uscita, invece, tiene banco in queste ore la questione Chiesa, messo definitivamente fuori rosa dalla società e in attesa di sistemazione. In precedenza aveva già salutato Rabiot.

Lascia la Juve e approda in nerazzurro: operazione a sorpresa nel centrocampo bianconero

Oltre ai big ci sono anche i giovani da piazzare o mandare in prestito. La Juve da sempre si contraddistingue per un grande settore giovanile tra Primavera e la Next Gen protagonista da qualche stagione in serie C. Ogni anno ci sono tanti giocatori da lasciar partire, soprattutto quelli che finiscono per essere fuori quota. Per uno di essi si tratta con i nerazzurri!

Ci riferiamo a Luis Hasa, centrocampista classe 2004, fin qui sempre impegnato con la Juve Next Gen. Il giocatore di Sora è anche protagonista con le selezioni giovanili dell’Italia, arrivando all’Under 21 dove fin qui ha collezionato tre presenze. Su di lui sarebbe finito il Pisa di Filippo Inzaghi, club nerazzurro militante in serie B e molto ambizioso. Proprio nei giorni scorsi è andata in scena un’amichevole contro l’Inter del fratello Simone, in una sorta di “derby nerazzurro” terminata 1-1, mostrando quanto ci sia voglia di fare le cose fatte per bene nella squadra toscana.

Hasa è finito nel mirino della dirigenza. L’affare potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito secco, in quanto la Juve crede molto nel classe 2004. Vuole mandarlo a giocare per fargli fare esperienza ma non liberarsene del tutto: difficilmente potrebbe arrivare una cessione che non sia il prestito. Le società trattano, presto potremo vedere Hasa in nerazzurro.