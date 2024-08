Annuncio ufficiale, tutto fatto per il passaggio dal Milan alla Juve

Arriva l’annuncio ufficiale per il passaggio dal Milan alla Juve: è tutto fatto, ecco anche le prime parole del diretto interessato

Durante il mercato ci sono diverse trattative che riguardano spesso i top club. Come ad esempio Milan e Juve che da sempre hanno messo su affari tra di loro per il passaggio di giocatori (e non solo) da una squadra all’altra. Oltre i calciatori, due delle tre big assolute del calcio italiano, si sono divise anche allenatori, dirigenti e membri dello staff.

Da qualche anno una grande squadra che si definisce tale si contraddistingue anche per un buon settore giovanile e femminile. Per quanto riguarda i giovani, oltre la Primavera, alle big è stata data la possibilità da diversi anni di poter iscrivere la propria Under 23 al campionato di serie C. La prima a farlo è stata la Juve, la quale Next Gen disputa la terza serie italiana da diverse stagioni. Da quest’anno ci sarà il debutto anche dei rossoneri, chiamato Milan Futuro e inserito nel girone B della serie C.

Dal Milan alla Juve, arrivano le prime parole dopo il trasferimento

E poi, come accennato, c’è la squadra femminile con Juve e Milan che da sempre sono competitive ad alti livelli anche nel proprio team di donne. Così i due club si sono spesso divisi le migliori calciatrici sul panorama italiano. Come ad esempio Valentina Bergamaschi.

La classe ’97, di ruolo difensore, è passata di recente in bianconero dopo essere stata a lungo in rossonero. L’ex capitano del Milan ha militato all’ombra del Duomo dal 2018 fino alla scorsa stagione, collezionando ben 119 presenze e 16 reti. Fa parte stabilmente anche della Nazionale italiana da qualche tempo. In questa estate il passaggio alla Juve, reso ufficiale già da qualche settimana, per l’esattezza dal 25 giugno quando è stato annunciato l’ingaggio a titolo definitivo da parte dei piemontesi, dopo aver firmato un triennale.

Bergamaschi è intervenuta in conferenza stampa dopo l’amichevole disputata contro il Servette, rilasciando le prime parole dopo il trasferimento in maglia bianconera. “Avevo il batticuore, ero davvero emozionata” asserisce la ragazza. “Sono contenta di essere qui e speriamo di poter arrivare a grandi risultati“, continua prima di parlare dei motivi del suo arrivo alla Juve e soprattutto delle ambizioni.

“Ho avuto un anno difficile dal punto di vista personale e avevo bisogno di nuovi stimoli. Questa è stata la scelta più giusta e spero in un grande futuro sia per me che per la Juve”, racconta la classe ’97. Poi la chiosa finale sull’accoglienza: “Mi hanno accolto tutte bene, a partire da quelle della Nazionale che già conoscevo. Lo spogliatoio è molto unito”.