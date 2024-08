Cambia tutto per Bremer, la Juve ha deciso: dove giocherà l’anno prossimo

Calciomercato Juventus, importanti novità in merito al futuro di Bremer: cambia tutto sul difensore brasiliano

In queste ultime settimane, in casa Juventus, si è parlato molto intensamente del futuro di uno degli uomini simbolo della squadra come Bremer. Il centrale brasiliano, autore di due ottime stagioni in bianconero, continua ad avere apprezzamenti da parte di top club. In particolar modo da parte di società estere pronte a presentare una ricca offerta.

Il calciatore, impegnato nell’ultima ‘Copa America’ con il suo Brasile ed essersi goduto le vacanze, è tornato a disposizione dei suoi compagni di squadra e soprattutto del suo nuovo allenatore, Thiago Motta. Nel frattempo, però, arrivano delle importanti novità che riguardano proprio il suo futuro. La conferma arriva direttamente dal Brasile.

Bremer, importanti novità sul futuro: c’è l’annuncio

Probabilmente è una di quelle notizie che tutti gli appassionati bianconeri stavano attendendo con molta ansia: Bremer non si muoverà da Torino, anzi. Tavola apparecchiata per il rinnovo del contratto del brasiliano, sempre più pietra miliare del progetto della Juventus. La firma è attesa già nelle prossime ore.

Dopo aver rispedito al mittente le avances che in tempi e in modi diversi sono arrivati dall’Inghilterra, i bianconeri hanno lanciato un altro messaggio al calciatore. inequivocabile. I segnali di apprezzamento palesati soprattutto dai club inglesi, del resto, non si sono mai tramutati in trattative concrete con la Juventus non ha avuto alcuna intenzione di ascoltare offerte per il proprio difensore. Un chiaro riferimento al Liverpool. I ‘Reds’, già dai tempi di Jurgen Klopp, hanno provato (anche con una certa insistenza) nel convincere il calciatore a trasferirsi in Premier League. Alla fine, però, non si è mai concretizzato nulla. Anche perché, lo stesso calciatore, vuole mettersi a disposizione del suo allenatore ed essere protagonista di questa importante stagione.

Continua, intanto, il duro lavoro da parte dei ragazzi di Motta che si avvicinano, sempre di più, al prossimo impegno. Domenica prestigiosa amichevole contro l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, poi si farà sul serio: lunedì 19 agosto prima di campionato contro il neopromosso Como di Fabregas.