Champagne Juventus, un big ha firmato pochi minuti fa

Champagne Juventus. Finalmente una buona notizia per i bianconeri in un periodo in cui le buone nuove tardavano ad arrivare. Quale la grande novità?

A poco più di tre settimane dalla fine del calciomercato le ‘pratiche’ da smaltire sul tavolo di Cristiano Giuntoli sono ancora numerose. Ancora ‘alcuni’ possibili acquisiti se, e quando vi saranno ‘alcune’ delle ancora numerose operazioni in uscita.

Sono i termini di un vera e propria rivoluzione in atto. Nei pensieri di Cristiano Giuntoli vi è, però, anche altro. Il fronte dei rinnovi contrattuali è sempre rimasto ben visibile all’orizzonte, accantonato, soltanto momentaneamente, nel momento in cui il mercato ha avuto la priorità. Per l’intera annata la Juventus, ed il dirigente toscano, hanno inseguito Madame Veronique, madre e procuratrice di Adrien Rabiot, per il rinnovo del contratto del centrocampista francese in scadenza il 30 giugno scorso. Da Rabiot soltanto il silenzio più assordante fino a ‘freddi’ saluti di circostanza di Giuntoli durante la presentazione di Thiago Motta. Parallelamente la società bianconera ha provato a risolvere la questione Federico Chiesa, con il contratto in scadenza nel 2025. Proposto un contratto ponte fino al 2026 alle medesime condizioni economiche attuali. Proposta rispedita al mittente e Federico Chiesa che è, di fatto, sul mercato.

Champagne Juventus, c’è chi dice si

Falliti i rinnovi Rabiot-Chiesa la Juventus non si è arresa. Ha continuato a battere sul suo progetto a lunga gittata, dando peso a chi ne diventerà una colonna insostituibile.

Thiago Motta è arrivato alla Juventus sapendo già chi sarebbero stati i suoi scudieri. Se per l’attacco Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz erano da considerarsi ‘intoccabili’, almeno fino alla famigerata proposta indecente, in difesa tutto avrebbe preso le mosse da Gleison Bremer. Riguardo il ‘colosso d’ebano’ brasiliano, classe 1997, vi è un’importante novità, come ci informa Romeo Agresti: “Bremer ha firmato il rinnovo fino al 2029 con la Juventus“. Dopo il prolungamento del contratto del dicembre scorso, con scadenza portata a giugno 2028, è arrivato un ulteriore prolungamento che includerà anche una clausola rescissoria più alta rispetto ai circa 60 milioni di euro presenti nell’ormai ‘vecchio’ contratto. Per la Juventus la maniera migliore per allontanare lo spauracchio della Premier League. La vecchia-nuova Juve riparte da Gleison Bremer.