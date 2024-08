Chiesa è fuori, polveriera Thiago Motta: bomba dalla Continassa

Chiesa è fuori, bomba dalla Continassa: ecco la decisione di Thiago Motta che potrebbe accelerare l’uscita

Ormai Thiago Motta, in sintonia con la società, ha deciso di fare fuori Federico Chiesa. Il giocatore è fuori dal progetto bianconero e non ci sono possibilità di una ricucita tra le parti. Andrà via, qualora dovesse essere trovata una destinazione nello spazio delle prossime ore. Anche perché non c’è nessuna possibilità per il rinnovo del contratto in scadenza la prossima estate.

E, a quanto pare, sempre secondo le indicazioni che sono state riportate da Momblano durante la diretta Twitch del canale Juventibus, il pungo di Thiago Motta potrebbe essere durissimo nei confronti di un giocatore che se avesse accettato la destinazione Roma, il mese scorso, avrebbe aperto le porte a Sancho.

Chiesa fuori rosa, così ha deciso Motta

”Vi anticipo che radio Continassa, in maniera al momento del tutto ufficiosa, mi suggerisce il fatto che Chiesa dovrebbe essere escluso dai lavori del gruppo squadra e andare, come gli altri, ad allenarsi a parte“. Incredibile, la Juventus quindi, stando a quanto riferito da Momblano, starebbe per prendere una decisione clamorosa che potrebbe anche avvicinare sensibilmente l’addio del giocatore.

In queste ore, inoltre, ci si attende l’arrivo a Torino di Ramadani, agente di Chiesa, per prendere di petto la questione e capire con il suo assistito come muoversi. Come detto fino a poco fa di offerte ufficiali per il giocatore non ne sono arrivate, ma dalla Premier (Chelsea e Tottenham) e l’Inter in Serie A ci potrebbero fare un pensiero. Vedremo.