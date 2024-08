Dal Napoli alla Juve, trasferimento stupefacente in Serie A: l’annuncio

Il suo trasferimento dalla Juve al Napoli è semplicemente incredibile. I commenti sono tanti, in Serie A non si è mai visto nulla del genere

Il mercato è entrato nel vivo e molte squadre stanno provando a rinforzarsi, in vista della prossima stagione. La Juventus sta ripartendo con un nuovo ciclo e potrebbe mettere in atto una vera e propria rivoluzione tattica. Thiago Motta dovrebbe giocare con la difesa a quattro, a differenza del suo predecessore Allegri, molto affezionato ai tre difensori davanti al portiere. I primi acquisti sono stati nella zona centrale del campo, ma ce ne saranno sicuramente altri.

Anche il Napoli ha cambiato molto quest’anno. È arrivato un volto molto noto dalle parti di Vinovo, Antonio Conte, ma anche il direttore sportivo viene dalla Juventus. Giuseppe Manna, infatti, ha lavorato diversi anni per il club bianconero e adesso è passato alla corte di Aurelio De Laurentiis. Un trasferimento dal Napoli alla Juve farebbe molto discutere, proprio come quello che è avvenuto nel lontano 1972, raccontato dal diretto interessato.

Zoff: “Alla Juve perché Ferlaino pensava non stessi bene al Napoli”

Dino Zoff, ex calciatore della Juventus e campione del mondo con l’Italia nel 1982, era intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare dell’arrivo di Antonio Conte al Napoli. All’emittente partenopea, Zoff ha spiegato il suo pensiero sul tecnico salentino: “Ho avuto Conte in Nazionale nel 2000, era un grande centrocampista e merita Napoli. Sarò uno spettatore vicino e interessato alle vicende del Napoli”.

Dino Zoff ha anche ricordato il suo trasferimento dal Napoli alla Juventus, avvenuto nell’estate del 1972. Il portiere friulano ha giocato cinque stagioni nel club partenopeo, poi si è trasferito alla Juventus, dove ha vinto tutto ed è rimasto fino al termine della sua carriera. Zoff ha ricordato il momento del suo trasferimento con un pizzico di polemica.

L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ha evidenziato quanto sia stato fondamentale l’intervento di Corrado Ferlaino per il suo arrivo a Torino: “Ferlaino disse che mi ha venduto perché non stavo bene al Napoli, ma quando Boniperti incontrava mia moglie, le diceva sempre che aveva un barattolo con l’aria di Napoli. Uno per noi e l’altro per l’ingegnere Ferlaino, che continua a dire che io volevo andare via da Napoli”.

Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Repubblica’, Zoff ha poi rimarcato: “Invecchiare è dura ma speriamo che duri. Non mi sento una leggenda, mi sento una persona che ha lavorato bene. Ma niente di quello che ho fatto resterà.