Doccia gelata Juventus, firma saltata: adesso è UFFICIALE

Doccia gelata Juventus. Così sono i giorni del calciomercato. Accanto ad una buona notizia ve ne può essere un’altra di tenore opposto.

E’ un periodo particolare per la Juventus e per Cristiano Giuntoli. Gli elogi iniziali riguardanti le prime operazioni di mercato sembrano si stiano trasformando, repentinamente, in un malcelato scetticismo.

La linea dura imposta al nuovo corso dal direttore tecnico bianconero e da Thiago Motta ha già fatto numerose ‘vittime’ all’interno della rosa bianconera ed altre ne farà, da qui alla fine del mercato. La vicenda di Federico Chiesa, il suo brusco allontanamento dal progetto, con tutte le eventuali e rischiose conseguenze, sono al centro di analisi e valutazioni da parte dell’intero staff tecnico bianconero. E se ormai per Chiesa non vi potrà essere un futuro alla Juventus, qualcuno dovrà pur prendere il suo posto. Un esterno, magari due perché è questo che chiede Thiago Motta. Da settimane, ormai, si sfoglia la margherita con i diversi nomi di esterni che potrebbero avere un futuro in bianconero. E se qualche nome sembra più facile che possa avvicinarsi dalle parti della Continassa, un altro ha salutato, definitivamente, la Juventus.

La dichiarazione ufficiale gela la Juventus

Sul possibile mercato in uscita della Juventus si era sempre ipotizzato che la società bianconera non avrebbe mai rinunciato, contemporaneamente, a Matias Soulé e a Federico Chiesa. Il talento di Mar del Plata è ormai della Roma, mentre Chiesa è in cerca di una nuova sistemazione.

Il nome di chi lo sostituirà ancora non si conosce. Quel che si conosce è il nome di chi non vestirà la maglia bianconera: Karim Adeyemi. Le dichiarazioni rilasciate a Bild: “Sono felice al Borussia Dortmund. Voglio restare in questo club“, stroncano le residue speranze di Giuntoli di portarlo a Torino. Il direttore tecnico bianconero dovrà cercare altrove un esterno, forse due. I nomi ci sono, ma sembrano già dei ripieghi. Jadon Sancho e Karim Adeyemi erano i veri obiettivi della Juventus. Una giornata davvero in bianco e nero per la Juventus. Dalla soddisfazione per il rinnovo di Gleison Bremer alla delusione per Karim Adeyemi.

