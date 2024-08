Koopmeiners-Juve, l’infortunio rimescola le carte: decisione definitiva

L’infortunio cambia le carte in tavola, Atalanta apre le porte alla cessione: Juventus prepara il grande colpo

La scelta di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, di non far scendere in campo dall’inizio Teun Koopmeiners nell’amichevole contro il Parma ha alimentato ancora di più le voci di mercato sull’olandese. Da diversi mesi oramai, il football director Cristiano Giuntoli lavora con tutte le risorse necessarie per convincere la Dea a cedere uno dei suoi migliori calciatori.

Il mancato ingresso in campo dell’ex Az Alkmaar, quantomeno fino a metà ripresa, apre scenari incoraggianti per i tifosi bianconeri, e per la stessa società che ha per la prima volta avanzato la sua offerta ufficiale per il talentuoso olandese. Sessanta milioni di euro, questa la richiesta del club di Percassi, che tuttavia potrebbe rimescolare le carte in tavola per via dell’infortunio di Gianluca Scamacca avvenuto proprio durante l’amichevole del ‘Tardini’.

Per l’italiano si teme il peggio, rischia a questo punto di saltare almeno sei mesi di stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale e del menisco.

Juve-Atalanta, infortunio Scamacca cambia tutto: Koopmeiners più vicino?

Paradossalmente, l’infortunio dell’attaccante della Nazionale italiana potrebbe risultare positivo agli occhi della Juventus. Vista l’urgenza di avere tutti gli uomini necessari in vista del prossimo match di Supercoppa contro il Real Madrid, Gasperini potrebbe chiedere alla proprietà un nuovo attaccante già pronto. Si presume che per il match del prossimo 14 agosto giocherà dall’inizio El Bilal Tourè (anche lui al centro del mercato), ma è chiaro che in panchina dovrebbe essere pronta una valida alternativa.

L’Atalanta quindi potrebbe aprire le porte alla Juventus, abbassando le sue pretese per il centrocampista olandese. Dai 60 milioni di euro circa richiesti, si potrebbe scendere a cifre più abbordabili per la Vecchia Signora. Prossime ore decisive per capire cosa farà la Dea, considerando che l’attacco senza Scamacca perderà molto in termini di qualità.

La pista più logica sarebbe la seguente: vendere Koopemeiners al prezzo più alto possibile e reinvestire subito le risorse per un nuovo centravanti, possibilmente già pronto per giocare sia in Serie A che in Champions League. Sul taccuino di Luca Percassi ci sono diversi nomi, alcuni dei quali giovani e di prospettiva, come ad esempio Orri Óskarsson, islandese classe 2004 in forza al Copenaghen, ma la società potrebbe optare appunto per un attaccante più esperto. Le future mosse della Dea insomma interesseranno molto alla Juventus.