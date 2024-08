La Juve ha finalmente il vice Vlahovic, colpo in attacco da 25 milioni

Cristiano Giuntoli ha individuato il profilo ideale dell’attaccante che può fare da vice-Vlahovic: servono 25 milioni.

Thiago Motta, dopo l’amichevole pareggiata 2-2 dalla sua Juve a Pescara contro il Brest, ha detto chiaramente che i giocatori non convocati per questa gara sono quelli che il tecnico e la società considerano fuori dal progetto. Ciò vuol dire che da qui fino al 30 agosto Cristiano Giuntoli avrà un grosso lavoro da fare con le uscite: il Football Director bianconero dovrà trovare una squadra a tutti questi ‘esuberi’.

Oltre a ciò l’ex manager di Napoli e Carpi dovrà anche proseguire l’opera di rafforzamento della rosa, che non può dirsi di certo terminato. Tanto per fare un esempio Thiago Motta ha sicuramente bisogno di un elemento in più in attacco, dato che al momento può disporre solo di Dusan Vlahovic, Arek Milik e Kenan Yildiz (Federico Chiesa è uno dei giocatori che la Juve ha messo tra i cedibili).

Alla Juve serve soprattutto un vice Vlahovic, anche perché i frequenti acciacchi fisici di Milik non consentono di dormire sonni tranquilli. Giuntoli sta monitorando diversi profili, sia in Italia che all’estero: stando alle indiscrezioni l’idea è quella di puntare su un centravanti giovane che è già riuscito a mettere in mostra un importante bagaglio tecnico.

Juve, colpo da 25 milioni: i bianconeri ci provano davvero

Il profilo che piace di più al dirigente bianconero è quello di Maximilian Beier, classe 2002, attaccante dell’Hoffenheim. Beier indossa la maglia del club biancazzurro dal 2018: in quell’anno l’Hoffenheim lo prelevò dall’Energie Cottbus quando era ancora sedicenne.

Dopo essersi fatto le ossa in prestito all’Hannover nella Serie B tedesca (15 reti in due anni) nella scorsa stagione Beier ha trovato molto più spazio nell’Hoffenheim, diventando di fatto il centravanti titolare e meritandosi anche la convocazione nella Nazionale maggiore.

I quindici gol messi a segno lo scorso anno in Bundesliga hanno attirato l’attenzione di molti club europei. Tra questi c’è anche la Juventus, che sa bene di dover fare i conti con una concorrenza molto agguerrita.

Beier, infatti, piace moltissimo al Borussia Dortmund che vuole puntare su di lui come successore di Fullkrug (in procinto di passare al West Ham). I gialloneri hanno già presentato un’offerta da 25 milioni all’Hoffenheim: la trattativa tra i due club è molto avanzata.

Tuttavia la Juve – così come Aston Villa e Chelsea – ragiona su un inserimento in extremis che potrebbe far saltare il banco.