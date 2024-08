Niente accordo con la Juve, sfuma definitivamente il suo acquisto

Alla fine non è stato trovato nessun accordo con la Juve: sfuma così definitivamente il suo acquisto dal club bianconero, ecco tutti i dettagli

La Juve sta portando avanti discorsi di mercato su più fronti. Non solo quelli riguardanti i big (come ad esempio le entrate con Koopmeiners o le uscite con Chiesa) ma anche quelli di contorno, riguardanti i giovani o quelli in esubero. Soprattutto per i primi il club bianconero ha sempre un occhio di riguardo, in quanto si spera in una loro esplosione come è accaduto con Soulè.

Uno dei giovani di prospettiva è sicuramente Tommaso Barbieri, esterno destro di difesa della Juve, classe 2002. Cresciuto nel settore giovanile piemontese, è stato a lungo nella Juventus Next Gen, facendo esperienza in serie C. Aggregato saltuariamente in prima squadra, lo scorso campionato era stato ceduto in prestito al Pisa in serie B e ha fatto così ritorno alla base durante questa estate. Non è nei piani di Giuntoli trattenerlo ancora in bianconero, per questo si cerca qualche squadra dove piazzarlo.

Juve, non arriva la cessione: il team ha preferito un altro talento

Si era informato su di lui il Venezia, neo-promosso in serie A. I lagunari sono stati affidati ad Eusebio Di Francesco che nell’ultima stagione ha fatto molto bene con i giovani al Frosinone, nonostante la retrocessione.

I veneti stanno allestendo una squadra competitiva che possa lottare per arrivare all’obiettivo salvezza sfuggito sia al proprio allenatore a maggio, sia alla società tre anni fa. La politica della dirigenza è chiara, quella di affidarsi ai giovani. Per questo motivo era stato attenzionato anche lo stesso Barbieri. Alla fine però, il Venezia sembra aver fatto altre scelte. Come riportato dal Gazzettino, infatti, il club ha chiuso per Richie Sagrado, esterno destro del Leuven, di 20 anni. I lagunari hanno ingaggiato il giocatore dallo stesso club dove qualche anno fa scoprirono e portarono in Italia Thomas Henry.

Sagrado è un ottimo prospetto, abile sia in fase di spinta che difensiva. Ha sottoscritto un accordo di quattro anni dopo essersi sottoposto alle visite mediche. Il suo arrivo chiude le porte a quello di Barbieri, in quanto ricopre lo stesso ruolo. Il Venezia lo ha corteggiato a lungo ma alla fine ha optato per il belga. Niente da fare per la Juve, dopo diverse difficoltà nella trattativa con le due società che non trovavano un accordo.