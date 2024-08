“Un sogno che si avvera”, addio ufficiale alla Juve: prestito con obbligo di riscatto

In casa Juve il club bianconero prosegue il processo di trasformazione della squadra. Arrivano interessanti novità su un obiettivo di Giuntoli.

Continua la fase di preparazione della Juventus di Thiago Motta verso l’inizio del campionato di Serie A. La squadra è ancora ‘in alto mare’ e il club sta lavorando per accontentare le richieste del nuovo allenatore Thiago Motta. Sta cominciando un nuovo ciclo, ma non è affatto semplice.

Nel post gara di Juve-Brest Thiago Motta ha confermato che tutti gli assenti (tranne l’infortunato Miretti) sono fuori per logiche di mercato e il nome che più sta facendo discutere in queste ore è Federico Chiesa. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e non ci sono i presupposti per il rinnovo, la società ha di fatto messo alla porta il giocatore e insieme stanno valutando le varie opzioni.

Il mercato in uscita è attualmente fermo e di conseguenza blocca anche il mercato in entrata. Anche per questo è sfumato definitivamente il colpo Yan Couto, giovane talento accostato in più occasioni alla squadra di Thiago Motta. Nulla da fare, il colpo è sfumato e Couto ha firmato per il Borussia Dortmund. C’è l’annuncio ufficiale del club.

Calciomercato Juve, arriva l’annuncio del calciatore

Il Borussia Dortmund è molto attivo sul mercato. Il club sta ricostruendo e lanciando nuovi giovani, alcuni calciatori sono partiti ed altri talenti stanno arrivando. Couto era di proprietà del City Group ed ha giocato l’ultima stagione in prestito al Girona dove si è messo in mostra. Diversi club erano sulle sue tracce – Juve compresa – e alla fine il Borussia ha avuto la meglio.

Ecco le parole del giocatore subito dopo la firma con il nuovo club: “Per me questo è un sogno che si avvera, il Borussia Dortmund è un grande club. Ogni bambino in Brasile sa quanto è speciale questo club, ha grandi tifosi e sono affascinato dal Muro Giallo. Non vedo di indossare la maglia del BVB per la prima volta”.

Niente Couto per la Juve con il club che deve virare su altri obiettivi. Prima devono liberarsi alcuni posti nel reparto difensivo, a partire da De Sciglio fino ad altri giocatori come Rugani e Tiago Djalo, giocatori fuori dal progetto ma con Giuntoli che fatica a trovargli una sistemazione.

Al momento la Juve non ha molti terzini adatti al gioco di Motta, c’è Cambiaso e c’è eventualmente Danilo, ma servono rinforzi e il tecnico vuole ‘linea giovane’ il prima possibile, sia in difesa che in attacco. Il mercato della Juve è bloccato e i tifosi sono preoccupati in vista dell’inizio stagione.