Che regalo per Pirlo, la Juve cede un centrocampista alla Sampdoria

Che regalo per il tecnico Andrea Pirlo, la Juventus cede un centrocampista alla Sampdoria: oramai non ci sono più dubbi

Quattro anni alla Juventus, come calciatore, non si possono cancellare in un secondo. Anche l’unico anno in cui è stato sulla panchina dei bianconeri dove, comunque, è riuscito ad ottenere due successi: la vittoria della Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nell’ambiente bianconero si ritorna a parlare nuovamente di Andrea Pirlo.

Il tecnico della Sampdoria, per questa stagione, ha in mente un solo obiettivo: quello di riportare i blucerchiati nella massima serie dopo una annata (quella passata) che si è conclusa con la sconfitta ai play-off contro il Palermo. La dirigenza ligure, però, sta costruendo una squadra importante per vincere il campionato di Serie B.

Per farlo, però, è pronto a chiedere una importante mano proprio al suo ex club. La Juventus, infatti, in questa sessione estiva di calciomercato potrebbe cedere in prestito uno dei suoi calciatori, in modo tale da farlo giocare con una certa continuità e fargli mettere minuti nella gambe. Visto che, appunto, in bianconero non ha la possibilità.

Sampdoria, che colpo dalla Juventus: arriva il forte centrocampista

Il 4 gennaio l’esordio, in prima squadra, negli ultimi minuti della sfida vinta in Coppa Italia contro la Salernitana all’Allianz Stadium. Pochi giorni più tardi, all’Arechi, esordio in campionato. Al termine della stagione saranno solo 4 le presenze con mister Allegri in panchina (tra Serie A e Coppa), ma questa potrebbe essere la svolta per Joseph Nonge Boende. Non con la casacca della ‘Vecchia Signora’, ma con un altro club.

Proprio nella Sampdoria di Andrea Pirlo dove giocherebbe con una certa continuità. Classe 2005, nazionalità belga, cresciuto calcisticamente nell’Anderlecht è stato adocchiato nel 2021 dai dirigenti della Juventus che lo convinsero a trasferirsi a Torino. Il calciatore si trasferirebbe, in Liguria, in prestito secco. L’atleta, inoltre, è stato un vero e proprio simbolo della Juventus Next Generation di Paolo Montero.

Ed ora ha la possibilità di mettersi in mostra e far vedere a tutti le sue importanti qualità. Per il 19enne si tratterebbe della sua seconda esperienza italiana e la prima in cadetteria. Bisogna fare presto visto che, sullo stesso calciatore, possono fiondarsi altri club di B pronti a chiedere informazioni alla Juventus per il trasferimento. Pirlo, però, confida negli ottimi rapporti che ha con i bianconeri per poter avere a disposizione l’atleta belga.