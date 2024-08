Dopo Soulé altro trasferimento dalla Juve alla Roma, affare a zero

La Roma ha strappato Soulé alla Juventus a fronte di 30 milioni di euro per il cartellino ma ora vorrebbe ingaggiare a zero un altro top player

I giallorossi sono alla ricerca di rinforzi per migliorare la propria rosa e dare finalmente l’assalto al piazzamento in Champions League. C’è un nome che infiamma i tifosi e giocava a Torino.

Dopo un iniziale stallo sulla campagna acquisti la Roma sembra essersi sbloccata. I Friedkin hanno potuto usufruire dei soldi risparmiati dai tanti addi della scorsa stagione e di un tesoretto che adesso supera i 100 milioni. Dopo Le Fee, Ryan, Sagaré, Dahl e Soulé, i giallorossi hanno messo sotto contratto anche Dovbyk, per una cifra complessiva di circa 40 milioni (bonus compresi). Il lavoro di Ghisolfi è però paradossalmente solo a metà, visto che andranno inseriti almeno altri 4-5 giocatori da qui alla fine del mercato.

Un terzino destro, un centrocampista, un difensore centrale, un esterno alto a sinistra e una punta di scorta (vista la probabile partenza di Abraham). C’è un solo mese a disposizione ma a Trigoria hanno le idee chiare, soprattutto su quelle che sono le caratteristiche che ancora mancano a Daniele De Rossi.

La Roma pensa a Rabiot, per Fabio Petruzzi è il nome giusto: “Nessuno come lui nella rosa di De Rossi”

Proprio in mezzo al campo l’addio di Renato Sanches e Aouar ha liberato un paio di posti e l’arrivo del solo Le Fee non può bastare. La Roma cerca un profilo con caratteristiche diverse rispetto a quelle avute nella passata stagione. Un box to box e un recupera palloni, uno in grado di strappare con forza e mangiarsi metri di campo, un corridore e un incursore, bravo anche nella fase di interdizione e con un gran fisico.

A sentire il parere di Fabio Petruzzi, ex difensore della Roma anni ’90, il nome giusto militava nella Juve dello scorso anno. Intervenendo ai microfoni di Rete Sport, Petruzzi aveva dichiarato: “Per me il giocatore da prendere sarebbe Adrien Rabiot. E’ in scadenza di contratto, è nazionale francese da anni. Guadagna tanto ma ci può stare. Non credo che se dovesse arrivare sfascerebbe lo spogliatoio per questo motivo”.

Poi ha aggiunto: “Rabiot è il giocatore che ti manca in squadra da anni”. Secondo l’ex difensore del Brescia, però, forse è più probabile un arrivo di Chiesa dalla Juventus alla Roma, viste le dinamiche del mercato e la ricerca di un esterno alto a sinistra da parte di De Rossi: “Per me è ancora il giocatore italiano più forte”, conclude Petruzzi.

In realtà, salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di Rabiot sarà in Inghilterra. Il centrocampista francese è seguito da molto vicino dal Manchester United, che sta provando a tessere la tela per portare il ‘Duca’ a vestire la maglia dei Red Devils.