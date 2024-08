Impazza il mercato di Serie A, Calhanoglu bianconero per 42 milioni!

Colpo di scena clamoroso, Calhanoglu può diventare bianconero per 42 milioni: indiscrezione di mercato incredibile

Se c’è una cosa che questo mercato ci ha già insegnato è che le ambizioni dei bianconeri stavolta sono altissime. La dirigenza ha deciso di tornare a competere per le prime posizioni in campionato e non solo, e per farlo sta preparando diversi colpi di mercato in grado di far saltare gli equilibri. Tra questi anche un super colpo a centrocampo: nel mirino ci sarebbe addirittura il turco Hakan Calhanoglu, campione d’Italia con l’Inter.

Chi lo avrebbe mai detto che fosse possibile anche solo immaginare il campione come l’ex Bayer Leverkusen e Milan con una maglia a strisce bianconere. Il mercato è però qualcosa di imprevedibile, e quando a muoversi sono tanti milioni, tutto può succedere.

Accostato con insistenza, durante Euro 2024, a un top club come il Bayern Monaco, che sembrava disposto a tutto pur di riportarlo in Bundesliga, il pupillo di Simone Inzaghi nelle ultime settimane era apparentemente uscito dai radar del mercato. Si trattava però solo di una tregua. Sul turco è infatti piombato all’improvviso il club bianconero, con un’offerta monstre in grado di stravolgere completamente il suo destino.

Colpo bianconero, 42 milioni per Calhanoglu: trema l’Inter di Inzaghi

Sogno proibito di diversi tifosi della Juventus, che di certo avrebbero fatto carte false per poter avere un centrocampo composto da Calhanoglu, Douglas Luiz, Khephren Thuram e magari anche Teun Koopmeiners, l’ex trequartista del Milan sembra in realtà finito nel mirino di un altro club bianconero, non meno ambizioso.

Stando a indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, sarebbe addirittura il Newcastle ad aver deciso di far follie per strappare il campione turco all’Inter di Simone Inzaghi. E per farlo avrebbe già preparato un’offerta quasi irresistibile, da oltre 40 milioni di euro.

Più nel dettaglio, sembra che i Magpies sarebbero disposti a versare nelle casse del club nerazzurro 42 milioni di euro, tra parte fissa e bonus non impossibili da raggiungere. Ovviamente completando il tutto con un’offerta a dir poco invidiabile anche per lo stesso calciatore, che in Premier andrebbe a guadagnare più dei 6,5 milioni a stagione garantiti dai nerazzurri dopo il fresco rinnovo di contratto.

Per il momento si tratta comunque solo di indiscrezioni. Pensare che l’Inter possa infatti accettare di privarsi di uno dei cardini della squadra di Inzaghi, con poche settimane ancora davanti per poterlo eventualmente rimpiazzare, appare quantomeno difficile. Ma il mercato ci ha abituati a sorprese di questo tipo, soprattutto quando a muoversi con forza sono squadre come il Newcastle, che ha alle spalle il super gruppo Pif disponibile a un grande investimento pur di far fare alla squadra un ulteriore salto di qualità.