Juve, corsa finita: lo prende Mourinho per 12 milioni di euro

Juventus, nulla da fare per l’obiettivo di mercato: Mourinho lo convince e lo porta in Turchia per 12 milioni di euro

Un pareggio ottenuto contro il Brest (squadra francese prossima partecipante alla Champions League) che non convince del tutto l’ambiente bianconero. Ci vuole tempo, quello senza dubbio, a Thiago Motta per poter mettere in atto le sue idee di gioco e non solo. Bisognerà integrare, alla perfezione, anche i nuovi arrivi nel contesto juventino.

Lo sa benissimo la dirigenza che, intanto, continua a lavorare in ottica calciomercato per regalare altri colpi al tecnico italo-brasiliano. Allo stesso tempo, però, iniziano ad arrivare non proprio delle ottime notizie dal punto di vista delle entrate. Una entrata che, appunto, rischia assolutamente di non concretizzarsi. La “colpa” di tutto questo è di una vecchia conoscenza della Serie A come José Mourinho.

Lo ‘Special One’, da alcuni mesi nominato nuovo allenatore del Fenerbahce, sta convincendo l’atleta a sposare il progetto tecnico della squadra turca rispetto a quello bianconero. Una operazione che sta per concludersi sulla base di 12 milioni di euro. A questo punto la ‘Vecchia Signora’ è pronta a gettare la spugna e ad arrendersi.

Mourinho “batte” la Juve: fatta per il centrocampista viola

Una delle squadre che ha rivoluzionato (nel vero senso della parola) il centrocampo è sicuramente la Fiorentina. Tanti gli addii in casa viola come quelli di Bonaventura, Castrovilli, Maxime Lopez, Duncan e Arthur. Non è affatto finita qui visto che tra i calciatori che sono pronti a lasciare i gigliati spunta il nome di Sofyan Amrabat.

Il nazionale marocchino, reduce dal prestito annuale al Manchester United, non rientra nei piani né della società e nemmeno in quelli di Palladino. Tanto è vero che per l’ex Hellas Verona, negli ultimi giorni, si era fatto il nome della Juventus come principale pretendente per acquistare le sue prestazioni sportive. Ed invece dalla Turchia fanno capire chiaramente che non sarà così. Mourinho, infatti, spinge per l’arrivo del classe ’96.

Questo è quello che fa sapere il noto sito sportivo estero “Fanatik“. Anche se, allo stesso tempo, ci sono due fattori che frenano la Fiorentina. Il primo è che la richiesta dei 12 milioni non soddisfa del tutto (Commisso ne vuole almeno 20 per il cartellino). La seconda, invece, è che la Fiorentina vuole trovare un sostituto: il nome caldo è quello di Juan Cajuste, ma il Napoli non vuole cederlo. Almeno per ora.