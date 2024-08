Juve, svolta vicinissima: Milik via per 7 milioni di euro

La Juventus continua a sfoltire la rosa. In cantiere la cessione di Milik, escluso dal nuovo progetto bianconero: un club ci prova.

Continua ad essere un cantiere aperto la Juventus. Fin qui a lasciare Torino sono stati 8 giocatori ma la rivoluzione non terminerà qua. Il club, infatti, ha intenzione di continuare a sfoltire la rosa in modo tale da incamerare risorse fresche da reinvestire subito. Numerosi i giocatori esclusi dal nuovo progetto bianconero ed invitati, dal tecnico Thiago Motta, a trovarsi una sistemazione alternativa quanto prima: l’elenco, tra gli altri, comprende il nome di Arek Milik.

Il polacco nella scorsa stagione è andato a segno 8 volte, dimostrandosi spesso utile per le sorti bianconere. Il suo profilo, però, risulta poco gradito all’ex allenatore del Bologna. Il quale preferirebbe avere a disposizione un vice-Vlahovic più giovane e meno propenso ad infortunarsi (6 le gare saltate per problemi fisici). Da qui la richiesta al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di cederlo e, al tempo stesso, di acquistare un centravanti in rampa di lancio capace di offrire maggiori garanzie dal punto di vista realizzativo e della tenuta fisica.

Il 30enne, dal canto suo, è divenuto l’oggetto del desiderio di alcune squadre. Per lui, ad esempio, si era fatto avanti il Besiktas tuttavia a stoppare ogni contatto ci ha pensato lo stesso attaccante poco propenso a trasferirsi in Turchia. L’ex Napoli, tramite il proprio entourage, ha fatto sapere di voler restare a Torino convinto di potersi ritagliare il proprio spazio alla luce delle tante che attendono la Vecchia Signora tra campionato, coppa Italia, Supercoppa, Champions e Mondiale per club.

Juventus, via Milik: in cassa entrano 7 milioni

L’appello lanciato dal giocatore non verrà preso in considerazione. A confermarlo è il fatto che Giuntoli si è già mosso al fine di individuare il suo adeguato sostituto. Due i profili vagliati dal manager: il primo risponde al nome di Maximilian Beier, autore di 16 reti e 3 assist nelle 35 partite disputate con indosso la maglia dell’Hoffenheim. Il colpo risulta possibile ma, nell’occasione, andrà battuta la concorrenza del Borussia Dortmund.

L’altra pista battuta conduce a Mateo Retegui, valutato dal Genoa oltre 30 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva dalla Juve che, in sede di trattativa, proverà a mettere sul piatto il cartellino di Tarik Muharevovic in modo tale da ridurre l’esborso cash. Per quanto riguarda Milik, in queste ore si è fatto avanti il Marsiglia su input di Roberto De Zerbi. Per il classe 1994 si tratterebbe di un ritorno in biancoazzurro, avendo già militato tra le fila del club della Costa Azzurra dal gennaio 2021 all’agosto 2022. Work in progress. L’addio è soltanto una questione di tempo.