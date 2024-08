Lesione UFFICIALE: fiato sospeso Juve, così salta tutto

Notizie di mercato impreviste per la Juventus, un obiettivo dei bianconeri sfuma per un infortunio improvviso

Saranno giorni e settimane di grandi manovre in casa Juventus, come forse mai prima d’ora. Come tutte le squadre, i bianconeri sono alle prese con la preparazione di una stagione fondamentale, ma con molte più novità rispetto alla concorrenza e forse molte di più rispetto al previsto.

Il nuovo ciclo targato Thiago Motta imponeva una rottura netta con il passato e in questo senso la dirigenza della Juventus si sta muovendo. Ma quanto visto finora non è che il principio di una autentica rivoluzione che stravolgerà del tutto la fisionomia della formazione, che sarà assai diversa da quella che ricordavamo.

Ci sono già stati diversi acquisti e cessioni, ma molti altri ne sono in programma. Giuntoli ha davanti a sé una lunga lista di esuberi, i cui addii serviranno per fare spazio in rosa e nel monte ingaggi e per raccogliere le risorse necessarie agli acquisti richiesti dal tecnico per poter puntare in alto in questa stagione.

Juventus ancora alla ricerca di diversi profili in tutti i reparti, anche la lista degli obiettivi è lunga ma senza alcune cessioni non si potranno sbloccare eventuali operazioni in entrata. Dai giocatori monitorati per un eventuale acquisto, però, sparisce all’improvviso uno dei nomi più caldi per infortunio.

Juventus, frenata per Francisco Conceicao: ai box per infortunio, ecco quanto starà fermo

Con gli addii di Soule e quello ormai prossimo di Chiesa, la Juventus necessita di esterni offensivi di grande livello. Uno dei preferiti di Giuntoli è Francisco Conceicao, figlio d’arte, che si è messo in luce agli Europei con il Portogallo.

Si trattava già di per sé di un affare non semplice dato che il Porto è da sempre bottega carissima e aveva posto un prezzo sul suo giocatore di almeno 45 milioni di euro. Ma la pista di mercato potrebbe complicarci per via dello stop accusato dal calciatore al rientro dalle vacanze. Come comunicato dal Porto con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, una lesione muscolare al gluteo sinistro lo obbligherà a stare fermo di sicuro per qualche settimana.

Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi futuri, fermo restando che allo stato attuale della situazione il principale obiettivo in casa Juve sembra essere Galeno, per il quale il Porto potrebbe accontentarsi di una cifra complessiva da 30 milioni più bonus.