Non firma più, è saltata l’operazione con la Juve: scelta irrevocabile

Niente cessione per l’attaccante bianconero, la Juventus ora dovrà guardarsi attorno per capire il da farsi in questo caso di mercato

In casa Juventus si contano i giorni che mancano alla ripartenza dei campionati per tutte le sue squadre principali come la formazione Next Gen che giocherà nel prossimo torneo di Serie C (inserita nel girone C con quindi tutte lunghe trasferte nel sud Italia) e ovviamente anche la Prima Squadra maschile più quella femminile. Per arrivare pronti a questa ripartenza dei campionati, la società bianconera vuole mettere a segno i colpi di mercato utili in tutte le sue rose.

Per la Juventus infatti sono ancora in corso delle situazioni di mercato sia sul fronte delle uscite che su quello delle entrate per diversi elementi dei gruppi maschili ma in parte anche per quello femminile. Il lavoro della dirigenza bianconera in queste ultime settimane di mercato sarà infatti quello di riuscire a mettere a segno alcuni ultimi acquisti ma anche trovare una sistemazione per i molti esuberi. In tal senso giunge una brutta notizia perché è saltato un addio.

Juventus, sembrava fatta la cessione di un giovane attaccante ma tutto è saltato: si cercano nuove soluzioni

In questi giorni più recenti di calciomercato si era parlato molto di una trattativa della Juve che sembrava pronta a cedere un attaccante che ha giocato nel suo settore giovanili. Si tratta di Marco Olivieri, attaccante classe 1999 che lo scorso 30 giugno ha compiuto 25 anni e che quindi non può più essere parte della formazione Under 23 bianconera che milita in Serie C.

Nell’ultimo campionato Olivieri ha indossato la maglia del Venezia dove è passato in prestito proprio dal club torinese. Per lui in queste ultime ore si parlava di un forte interessamento del Brescia che voleva assicurarsi le sue prestazioni in vista del prossimo campionato di Serie B. L’anno scorso con il Venezia ha segnato un gol e fornito un assist in 20 gare.

Tuttavia – secondo La Gazzetta dello Sport – il Brescia sarebbe ad un passo da Ante Matej Juric, centravanti croato di 21 anni che gioca nel HNK Gorica. In questo modo la Juventus dovrà trovare una nuova soluzione per cedere Barbieri visto che gli rimane soltanto un ulteriore anno di contratto prima di perderlo a parametro zero.