Stop definitivo con la Juventus: scacco matto Psg

Stop definitivo alla Juventus: il Psg ha trovato la giusta mossa ed è pronto a fare scacco matto. Non viene in Italia

Non verrà in Italia. Almeno così è secondo le ultime informazioni. Anche se, c’è da dire, che da un poco di tempo il suo nome non circolava con una certa insistenza come successo più o meno un mesetto fa.

Jadon Sancho non sarà un giocatore della Juventus, nonostante Cristiano Giuntoli lo abbia corteggiato per un certo periodo di tempo e quindi sperava di darlo come regalo a Thiago Motta. Ma nel corso di questo ultimo periodo ci sono stati inserimenti di altre squadre e soprattutto il giocatore aveva riallacciato i rapporti con Ten Hag. Si è pensato ad un certo punto che potesse rimanere in Premier. Ma così non sarà. Il Psg ha trovato la giusta quadra.

Sancho al Psg, scacco matto

Questo è quanto riportato da Sky Sports, che sottolinea questo: “Il PSG ha tenuto i primi colloqui con il Manchester United per la firma di Jadon Sancho. Discussioni sulle condizioni di un potenziale accordo. Sancho potrebbe essere aperto al trasferimento – i termini personali non dovrebbero essere un problema. Dialogo aperto tra i club poiché hanno discusso di Manuel Ugarte“. Sì, lo fanno con la contropartita tecniche gradita ai Red Devils.

Insomma, niente Juventus per Sancho con Giuntoli che, adesso, deve trovare o per meglio dire affondare verso le altre piste che sta seguendo. Una porta a Galeno del Porto, per il quale si sta cercando di trovare la giusta formula. Ma occhio anche a Nico Gonzalez della Fiorentina, che pare essere in uscita.