Tegola Juventus, lesione UFFICIALE: ecco i tempi di recupero

Tegola Juventus, è ufficiale la lesione. Il club con una nota ha messo nero su bianco. Ecco i tempo di recupero

Con un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale, la Juventus ha rilasciato un bollettino medico che, di fatto, toglie dal debutto in campionato il giocatore. E chissà, magari potrebbe anche saltare qualche partita in più.

Sì, perché nella nota il club bianconero sottolinea che lo stesso elemento della rosa di Thiago Motta verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni. Tra 10 giorni a dire il vero. Il profilo è quello di Adzic, che è stato sottoposto a degli accertamenti.

Tegola Juventus, infortunio per Adzic

“Questa mattina Adzic è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verranno effettuati nuovi esami per definire con precisione la prognosi”. Insomma, nemmeno lo staff tecnico al momento sa per quanto tempo ne avrà, ma sicuramente non sarà a disposizione di Motta per la prima partita della stagione.

Una tegola per la Juventus, che sicuramente non è ben vista. Già con tutti gli esuberi, in questo momento, non è che la rosa sia al completo. E se cominciano a farsi male quei giocatori sul quale la società e il tecnico hanno puntato, allora un poco le cose si complicano. Vedremo poi, effettivamente, tra una decina di giorni, quale sarà il responso ufficiale dei nuovi esami.