Thiago Motta, anno zero e nuova squadra: Elkann dice tutto e fissa l’obiettivo

Parla Elkann e fa il punto della situazione. Il futuro riparte da Thiago Motta e dalla sua nuova Juventus: i dettagli.

John Elkann, presidente di Exor, ha condiviso con ‘TuttoSport’ alcune riflessioni importanti sul futuro della Juventus, sulla gestione della squadra e sul legame affettivo che unisce la sua famiglia al club.

“Ne parlerò alla partita. Abbiamo cominciato nel 2023 per celebrare i 100 anni di proprietà, nessuno ha un rapporto così longevo come la nostra famiglia. Questo rapporto non è solo legato alla proprietà, ma alla passione, è di natura affettiva. L’adesione di ognuno di noi anche qui, è legata a ciò che ha visto e vissuto con i propri cari. Abbiamo pensato a una festa delle famiglie e questa sarà la prima di Thiago Motta allo Stadium. Ci sarà una bellissima atmosfera, 40mila persone, un clima di condivisione“.

Elkann sicuro di Thiago Motta: “È ciò di cui abbiamo bisogno”

Sull’anno zero, Elkann ha così chiarito: “Dipende da come si interpreta. La tenacia è non perdere la voglia di rimettersi in partita nei momenti difficili. È importante affrontare la vita positivamente. Si tratta di fermarsi, fare reset e ripartire. L’anno zero è quando schiacci il bottone reset. Si va avanti senza pensare a ciò che è passato. Gli atleti e le squadre forti sono quelle che hanno questa abilità: non mettersi in un loop negativo che poi porta a cercare alibi, vedere tutti contro di te. D’altra parte, se competi, competi con i più forti al mondo“.

E su Thiago Motta sembra essere decisamente sicuro: “È importante approcciare una nuova generazione. Abbiamo una squadra giovane. Il campionato italiano è di giovani che devono formarsi e completarsi. Questa è la realtà e non è per niente un peccato. Torniamo all’anno zero. La squadra è giovane, bisogna lavorare con loro. Thiago è giovane, ha esperienza, è stato lui stesso giocatore. È ciò di cui abbiamo bisogno e su cui costruire. Il collettivo della Juventus ha un potenziale straordinario“.

Le parole di John Elkann sottolineano una visione chiara e ottimista per il futuro della Juventus. Il focus è su un nuovo inizio, un “anno zero” che punta sulla crescita dei giovani talenti e sulla costruzione di una squadra solida e competitiva. La fiducia riposta in Thiago Motta come guida per questa nuova generazione di calciatori dimostra la volontà di guardare avanti e di affrontare le sfide con spirito positivo e determinazione.