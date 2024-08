Ufficiale Juve, rivoluzione storica: l’ultima decisione è senza precedenti

La Juventus prosegue nella sua rivoluzione che va a toccare anche altri aspetti oltre a quelli prettamente ‘tecnici’: la decisione bianconera.

Alla Juve è in corso una vera e propria rivoluzione. Già la decisione di puntare su Thiago Motta dopo il triennio Allegri era indicativa di una volontà da parte della dirigenza bianconera di cambiare completamente registro e cominciare una nuova era.

Ora le modifiche stanno riguardando la rosa: sono arrivati nuovi giocatori di spessore (Di Gregorio, Douglas Luiz, Khephren Thuram e Juan David Cabal) e altri dovrebbero arrivare, ma soprattutto sono tanti gli elementi che dovranno lasciare la Continassa già in questo calciomercato estivo.

Thiago Motta è stato molto chiaro dopo l’amichevole di Pescara contro il Brest (terminata 2-2): i non convocati – fatta eccezione per Miretti infortunato – sono fuori dal progetto. Tra questi ci sono nomi importanti come Chiesa, Szczesny, Kostic e McKennie, senza dimenticare Rugani, Djalò, De Sciglio, Nicolussi Caviglia e Arthur.

Ma non è soltanto questa la rivoluzione che la Juve sta mettendo in atto. L’ultima decisione presa dal club bianconero non ha precedenti e in molti la vedono già come una formula innovativa che presto troverà ampia diffusione.

Ufficiale Juve, ora cambia tutto: la svolta è senza precedenti

Stiamo parlando della scelta di trasmettere la classica amichevole tra la Prima Squadra della Juventus e la Juventus Next Gen anche con modalità che finora non erano state ancora esplorate. Per la prima volta, infatti, il match in famiglia viene trasmesso anche sui canali social dei content creator dedicati di Juventus Creator Lab.

Celine Dept, Tia Tia, Adonias Fonseca e Luca Campolunghi sono i 4 content creator che trasmetteranno la gara e di fatto daranno il via a un nuovo modello di broadcasting. Una mossa, quella della Juve, che consente di espandere ulteriormente la visione dell’evento, in modo tale da farlo arrivare davvero in ogni angolo del globo.

Celine Dept siederà sulla panchina della Prima Squadra e trasmetterà il match sul suo canale YouTube (oltre 34 milioni di iscritti). Adonias Fonseca e Tia Tia saranno invece a bordo campo e seguiranno la partita in famiglia dietro i pali della porta: il brasiliano trasmetterà la gara sul suo canale TikTok, mentre i fan di Tia Tia potranno seguire il match sul suo canale YouTube.

Infine Luca Campolunghi sarà nella tribuna stampa dell’Allianz Stadium e racconterà la sfida tutta bianconera tramite il suo canale Twitch.