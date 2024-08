Ufficiale, panchina a un ex Juve: una rivale storica cambia allenatore

Importante novità riguardo il futuro dell’ex Juventus. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo accordo.

L’allenatore firma con la storica rivale. Ecco le ultimissime notizie riguardo il destino del tecnico che ha accettato la proposta della società, che ha deciso di affidare all’ex Juventus la panchina del club.

In questa stagione non c’è stato solo l’arrivo di Conte a Napoli, un altro ex Juventus ha deciso di firmare con un’altra rivale dei bianconeri. La notizia è stata ufficializzata direttamente dal club, che ha scelto di affidarsi all’esperienza del mister in vista della prossima stagione.

L’ex Juve ha firmato: è il nuovo allenatore

Il Torino si rinforza grazie al fallimento della Femminle Juventus, che non prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza. Una parte della rosa sarà trasferita alla squadra granata, che da quest’anno sarà allenata da Stefano Serami che ha sostituito Robeto Battaglino.

Si tratta dunque della squadra femminile del Torino che ha pescata dalla società Femminile Juventus, che nulla a che vedere con i bianconeri ma è un club diverso che di recente è fallito.

Questo il comunicato da parte del club nel quale ha ufficializzato la nomina del nuovo allenatore della squadra femminile del Torino. La scelta è ricaduta sull’ex Juventus Stefano Serami che per anni ha fatto parte della Femminile Juventus.

“Il Torino Football Club rende noto di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra Femminile a mister Stefano Serami”.

“Classe 1956, ha un’esperienza decennale sulle panchine di squadre femminili e da calciatore ha vestito anche la maglia dei granata nel settore giovanile. Benvenuto, dunque, a Serami per questa nuova avventura. Gli auguriamo buon lavoro e sempre Forza Toro”.

Come riportato da Piemonte Sport, oltre all’allenatore Stefano Serami, nel Torino arriveranno anche dodici calciatrici provenienti dalla Femminile Juventus, club di eccellenza torinese che è fallita. Ecco le giocatrici coinvolte che saranno tesserate con il club granata e si sottoporranno agli ordini del nuovo allenatore: Erika Nicolò, Roberta Municchi, Sofia Giulia Cassarà, Elisa Marguati, Francesca Bodini, Francesca Ferro, Sara Orlandin e Chiara Liberti. Per l’Under 19, invece, si uniranno: Mirea De Vita, Ambra Maria Capurso, Viola Cogni Dolza e GIulia Rizzolo.