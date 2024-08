Addio Juve, si chiude l’affare dell’estate: va al Barcellona per almeno 32 milioni

La Juve rischia di perdere uno degli obiettivi più importanti di questo mercato. Giuntoli stavolta è in guai seri.

Tra pochi giorni la Juve affronterà il debutto stagionale contro il Como, il primo match ufficiale davanti ai propri tifosi e la squadra di Thiago Motta non può permettersi passi falsi. Ci sono davvero grosse aspettative nei confronti della squadra e i tifosi vogliono tornare alla vittoria dopo anni difficili.

L’era Allegri è finita e Giuntoli sta lavorando per trasformare a suo piacimento la squadra. Sono arrivati Di Gregorio, Cabal, Douglas Luiz e Khephren Thuram ma vi sono state cessioni eccellenti e soprattutto la formazione bianconera vede ancora l’assenza di pedine chiave sul mercato. La trattativa Koopmeiners va avanti da fin troppo tempo e soprattutto con l’addio di Soulè e quello probabile di Chiesa servono esterni.

L’ipotesi Sancho sembra essere totalmente sfumata, la Juve monitora da tempo i nomi di Galeno, Francisco Conceicao e soprattutto Kevin Adeyemi del Borussia Dortmund. Proprio su quest’ultimo c’è da registrare il forte interesse di una big europea e ora l’affare può saltare.

Calciomercato Juve, l’affare si complica

Le trattative per il mercato in entrata vivono una preoccupante empasse, i tifosi attendono novità e allo stesso tempo Giuntoli non riesce a recuperare i soldi necessari da investire sul mercato, la Juve rischia di perdere un importante obiettivo di mercato. Secondo quanto riporta la stampa spagnola e in particolare Elgoldigital Kevin Adeyemi è finito nel mirino del Barcellona, a caccia di un esterno offensivo.

I catalani seguono da tempo Nico Williams, ma l’Athletic non cede sulla clausola da 58 milioni di euro e vogliono tutto subito. Il Barcellona starebbe valutando se dirottarsi su un altro obiettivo, Adeyemi piace e il club blaugrana è pronto ad offrire 32 milioni di euro. Distante in parte dai 40 chiesti dal club giallonero ma si lavora ad un accordo e l’obiettivo è chiudere il prima possibile.

Il mercato della Juve vive una fase di stallo e le mancate cessioni bloccano il mercato, non possono esserci entrate senza addii e la mancata cessione di Chiesa blocca tutto. Si è parlato di un possibile scambio con Frattesi per il bianconero, ma al momento l’ipotesi è complicata e nella società bianconera c’è la preoccupazione di un possibile addio a parametro zero.

E questo complicherebbe e non poco anche l’affare Adeyemi, oggi sempre più lontano dalla formazione bianconera.