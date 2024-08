Affare fatto, torna alla Juve: visite mediche

La Juventus ha completato l’affare riportandolo a casa per la prossima stagione: visite mediche e firma per il giocatore

I bianconeri continuano ad operare sul mercato nel tentativo di completare la rosa nel migliore dei modi. Come sempre un occhio va riservato al bilancio e alle necessità finanziarie del club.

La Juventus deve portare avanti un mercato non semplice, viste le tante necessità di Thiago Motta e i conti da far quadrare. Il ritorno in Champions League dei bianconeri in questa stagione ha di certo aiutato le casse del club, così come la qualificazione per il Mondiale per Club della prossima estate negli Stati Uniti. Douglas Luiz e Khephren Thuram sono due colpi di primaria grandezza per la mediana e dovrebbero risolvere i problemi accusati lo scorso anno. La partenza di Rabiot potrebbe portare però all’acquisto di Koopmeiners, sempre nel mirino di Giuntoli.

L’Atalanta non scende dalla valutazione di 60 milioni e per accontentare i Percassi serve solo cash, niente contropartite tecniche. Per questo alla Continassa stanno facendo bene i conti anche con le cessioni. Soulé e Huijen hanno già portato circa 45 milioni di euro in cassa, mentre gente come Barrenechea e Iling Jr. sono serviti per abbassare la valutazione di Douglas Luiz.

Juventus Next Gen, torna una vecchia conoscenza di Montero: affare fatto con il Bologna

Giuntoli può usufruire dei ragazzi cresciuti nella Next Gen per monetizzare e questo è un valore sicuramente importante. Come avvenuto anche per lo stadio, la Juventus è stato il primo club ad avere una seconda squadra in Italia e questo sta portando i suoi frutti. I più promettenti vengono o promossi in prima squadra oppure venduti al miglior offerente, ripianando determinate esigenze di bilancio. Un calcolo talmente semplice e vantaggioso, sia dal punto di vista economico che tecnico, che ha spinto anche l’Atalanta e il Milan ha compiere gli stessi passi.

Per quanto riguarda proprio la Juve Next Gen, c’è da segnalare in queste ore il ritorno a casa di un ragazzo molto interessante. Stiamo parlando di Riccardo Stivanello, classe 2004 che sarà di nuovo a disposizione di Paolo Montero. Come riportato da tmw.com, il difensore centrale tornerà con la stessa formula dello scorso anno, ovvero un prestito dal Bologna con diritto di riscatto e controriscatto. Vedremo se questa volta convincerà a pieno tanto da essere acquisito a titolo definitivo.