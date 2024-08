Calciomercato Juventus, accordo blindato: firma UFFICIALE

Calciomercato Juventus, accordo blindato. Buone notizie in casa Juventus. Arriva l’annuncio ufficiale. Un nuovo ingresso nella rosa bianconera.

La rivoluzione in casa Juventus non ha soltanto Cristiano Giuntoli come artefice. Il ruolo di Thiago Motta si sta rivelando, giorno dopo giorno, sempre più importante.

Il tecnico italo brasiliano sta ricostruendo la Juventus dalle fondamenta. Non contano i nomi, non conta l’età così come non conta l’esperienza. Conta la capacità di mettersi in gioco ogni giorno, di non accontentarsi. Nella sua Juve non vuole giocatori che si acquietino in una zona di comfort, ma profili con gli ‘occhi di tigre’. Ci ha messo un attimo a distinguere i buoni da coloro che non avrebbero mai potuto seguire la sua filosofia. E le sorprese non sono mancate, così come le inevitabili critiche. Giuntoli e Motta proseguono nel loro cammino, sapendo bene i rischi che simili scelte potrebbero comportare da qui a breve. E nella Juventus 2024-2025 verranno meno nomi di ‘peso’ così come verranno gettati nella mischia prospetti che si immaginava dovessero seguire percorsi diversi.

Calciomercato Juventus, in arrivo un’ufficialità

Il 31 agosto, il giorno dopo il termine della sessione estiva di mercato, la Juventus sarà decisamente diversa. Saranno numerosi i volti nuovi. Alcuni attesi, altri inaspettati ed un po’ sorprendenti.

L’ultimo arrivato in casa Juventus è Nicolò Savona, classe 2003, nativo di Aosta e proveniente dalla fertile Next Gen bianconera. Ha bruciato in fretta le tappe e conquistato, altrettanto in fretta, Thiago Motta. E’ la Juventus stessa ad annunciare ufficialmente la grande novità: “Savona rinnova il contratto ed entra a far parte della Prima Squadra bianconera. Congratulazioni Nicolò“. Contratto a lungo termine, scadenza 30 giugno 2029 e salto dalla seconda alla prima squadra. Nel momento in cui la Juventus, e Giuntoli, hanno ricevuto diverse critiche per aver ceduto dei giovani talenti provenienti dalla Next Gen sia per motivi di bilancio che per finanziare il mercato bianconero, la Juventus, e Giuntoli, danno ampia fiducia ad un altro giovane proveniente dal prezioso ‘serbatoio’ di talenti bianconero.

Anche questo è un segnale.