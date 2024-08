Cambiaso, tutto vero: l’ultima novità esalta i tifosi della Juve

By

Andrea Cambiaso è stata una delle sorprese più belle della passata stagione: l’interesse delle big non preoccupa

Andrea Cambiaso è un terzino che la Juventus ha acquistato nell’estate del 2022 dal Genoa. È nato nel 2000 e, nell’ultima stagione, ha dimostrato di sapersi adattare molto bene al centrocampo a 5 di Massimiliano Allegri. Con molta probabilità, nella prossima stagione sarà il terzino titolare della Juventus di Thiago Motta. Motta ha già allenato Cambiaso, con ottimi risultati, nella stagione 2022/23, quando il difensore della Juventus è stato mandato in prestito al Bologna. In quella stagione, Cambiaso ha giocato anche in una difesa a 4, dimostrando di potersi adattare facilmente ad ogni variazione tattica.

I tifosi sono convinti che Cambiaso rappresenti il futuro del club bianconero e la fiducia di Luciano Spalletti lo dimostra. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, infatti, ha convocato Cambiaso nella sfortunata spedizione europea di questa estate. Le sue prestazioni con la Juventus sono state molto interessanti, il giovane esterno si è messo in mostra ed aveva attirato l’attenzione di club molto blasonati. Uno di questi è il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Cambiaso al Real Madrid? Ecco le parole di Giovanni Bia

Giovanni Bia è l’agente di Andrea Cambiaso ed ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttojuve.com. Nel corso dell’intervista, l’ex calciatore di Napoli e Bologna aveva parlato del suo assistito, sottolineando quanto sia stato importante per la Juventus nelle ultime due stagioni, a tal punto da attirare l’interesse del Real Madrid. Soltanto qualche settimana fa, Andrea Cambiaso ha rinnovato il contratto con la Juventus, prolungandolo fino al 2029. Il procuratore di Cambiaso ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram per celebrare la firma.

Giovanni Bia aveva dunque continuato: “Motta è stato fondamentale per Andrea. Abbiamo negoziato il rinnovo con la Juventus per un paio di giorni ed abbiamo chiuso perché lì ci sono persone intelligenti. Entrambe le parti volevano la permanenza di Cambiaso e abbiamo accettato la proposta della Juventus. Andrea è stato cercato da tanti club importanti, come Arsenal, Real Madrid e Manchester United, ma ha sempre dato la priorità alla Juventus”.

In realtà la situazione è molto più fluida. Considerato un tassello imprescindibile dello scacchiere di Thiago Motta, Cambiaso è molto apprezzato dall’ex tecnico del Bologna per la grande capacità di interpretare al meglio le due fasi di gioco su entrambe le fasce.