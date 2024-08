Colpo Juventus a ritmo di samba: accordo a un passo

La Juventus adesso vuole il giocatore, l’accordo sembra essere sempre più vicino, ad un passo. I dettagli della situazione.

La Juventus è vicinissima a chiudere l’accordo per l’esterno brasiliano Galeno, protagonista assoluto della Supercoppa portoghese con una doppietta che ha trascinato il Porto alla vittoria per 4-3 contro lo Sporting Lisbona lo scorso 3 agosto. Le trattative tra i bianconeri e l’entourage del giocatore, rappresentato dal procuratore Frederico Bertolucci, andavano avanti da settimane, ma negli ultimi giorni hanno subito un’accelerazione decisiva.

Due giorni fa è arrivata la telefonata di Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva della Juventus, a Bertolucci per definire i dettagli dell’operazione. L’intesa è stata trovata rapidamente: Galeno andrà a guadagnare 3 milioni di euro netti a stagione, il doppio rispetto al suo attuale stipendio al Porto. Il contratto sarà valido fino al 2028, garantendo al giocatore una stabilità a lungo termine in bianconero.

Galeno fino al 2028: affare in chiusura a 30 milioni

Per quanto riguarda il costo del trasferimento, i portoghesi, consapevoli del valore crescente del loro esterno e delle potenziali offerte di altri club, hanno fissato il prezzo del cartellino a 35 milioni di euro. La Juventus sta però lavorando per abbassare leggermente la cifra, preparando un’offerta da 30 milioni più bonus, che potrebbe comunque convincere il Porto a chiudere l’affare in tempi brevi.

L’acquisto di Galeno rappresenterebbe un importante rinforzo per la squadra di Thiago Motta, che sta cercando di aumentare la qualità e la profondità della rosa in vista della nuova stagione. Con la sua velocità, il dribbling e la capacità di incidere in zona gol, Galeno sembra avere tutte le caratteristiche per diventare un elemento chiave del nuovo corso bianconero.

Il nome completo Wenderson Galeno, è un esterno offensivo brasiliano che si è affermato come uno dei giocatori più interessanti del panorama calcistico europeo. Nato nel 1997 a Barra do Corda, in Brasile, Galeno ha mosso i primi passi nel calcio professionistico nel suo paese natale, prima di trasferirsi in Europa, dove ha trovato la sua consacrazione. Dopo un periodo di adattamento al calcio europeo, Galeno ha iniziato a far parlare di sé nel campionato portoghese, vestendo le maglie di diverse squadre, tra cui il Braga e il Porto. È proprio con i “Dragões” che l’esterno ha compiuto il salto di qualità, diventando uno degli uomini chiave della formazione allenata da Sérgio Conceição. Con il Porto, Galeno ha affinato le sue doti tecniche e tattiche, distinguendosi per la sua capacità di saltare l’uomo e di creare occasioni da gol sia per sé che per i compagni. L’entusiasmo attorno a questo possibile arrivo è palpabile tra i tifosi bianconeri, che vedono in Galeno un giocatore in grado di dare una svolta alla stagione. Se l’affare dovesse concludersi, la Juventus avrebbe a disposizione un talento che potrebbe fare la differenza non solo in Serie A, ma anche nelle competizioni europee, dove l’obiettivo è tornare a essere protagonisti assoluti.