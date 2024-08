Gatti nella capitale per 18 milioni, bomba Juve: cambia di nuovo tutto

Addio Torino per Federico Gatti, pronto al trasferimento nella Capitale per 18 milioni di euro: futuro deciso.

Ritiro precampionato da rivedere per la Juventus che non ha propriamente brillanto durante le prime uscite sotto la guida di Thiago Motta. In attesa dell’ultimo match amichevole con l’Atletico Madrid prima della ripresa del campionato, la compagine juventina ha deciso di continuare a modificare qualcosa all’interno del proprio spogliatoio. Il nome in uscita è ancora quello di Federico Gatti.

Il 3-0 rimediato contro il Norimberga e il 2-2 ottenuto contro il Brest non hanno certamente disteso gli animi dei tifosi bianconeri che si aspettano molto da questo nuovo ciclo. La rivoluzione è iniziata ma la sensazione è che manchi ancora qualcosa per fare veramente bene, per questo la società è tornata a pensare agli affari di calciomercato.

Manovre in difesa per la Juve che ha da poco blindato Gleison Bremer facendogli firmare il rinnovo fino al 2029 e che è tornata a valutare eventuali offerte nei confronti dei suoi giocatori. Valigie pronte e trasferimento imminente per Gatti che può lasciare Torino in cambio di 18 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Gatti non è incedibile: possibile tentazione West Ham

Motta è appena arrivato ma a quanto pare ha già deciso chi dovrà abbandonare la causa bianconera. Tra i fedelissimi di Massimiliano Allegri che sono stati fatti fuori non manca il centrale ex Frosinone che stando alle ultime di mercato potrebbe volare nella capitale: possibile approdo a Londra per il difensore classe 1998.

Gatti è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus a partire dal 31 gennaio 2022, dopo essere rimasto al Frosinone a fine campionato si è trasferimento in via definitiva. Ora, però, per lui sembra arrivato il momento di raggiungere Julen Lopetegui al West Ham. Direzione Premier League per l’ex ciociaro arrivato per 9 milioni e ora pronto a partire in cambio del doppio della cifra spesa.

Il tecnico spagnolo si è legato agli Hammers a luglio e sta sfruttando l’estate per comprare i giocatori di cui ha bisogno. Cercasi grinta da parte di Lopetegui che avrebbe dunque messo in cima al proprio taccuino il nome di Gatti. Con l’addio la difesa tornerebbe ad essere un po’ troppo corta per la Juventus che ha già sondato il terreno per tre sostituti. Due sono gli ex Barcellona Jean-Clair Todibo e Clement Lenglet mentre l’ultimo gioca nel Liverpool e si chiama Jarell Quansah.