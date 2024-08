Juve, cambia il duello scudetto: “Qualche punto di penalizzazione”

Un club può ricevere “qualche punto di penalizzazione” dalla FIGC. Cambia il duello per lo scudetto che vede coinvolta anche la Juve?

A pochi giorni dall’inizio del campionato rischia di scoppiare il caos in serie A. Un club può ricevere una penalità che potrebbe comprometterne la lotta per lo scudetto, almeno stando a quanto riferito dall’esperto. Cosa sta succedendo? Nel corso degli anni sono diverse le irregolarità amministrative con cui le squadre si trovano a fare i conti. Alcune vengono punite, altre meno.

Ne sanno qualcosa i tifosi della Juve che si sono trovati un anno fuori dall’Europa a causa di alcuni problemi con il FFP e la manovra stipendi. Le regole violate questa volta sono di entità minore ma comunque importanti. Ciò potrebbe sconvolgere davvero la lotta al titolo e rimescolare le carte. La situazione economica e finanziaria della big non è da sottovalutare.

In arrivo la penalizzazione, cambia tutto ai vertici della serie A

“Come il Cosenza”, arringa il giornalista Luigi Schiffo a “Radio Bianconera”. Il riferimento è ai mancati pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps da parte del club calabrese che porteranno la società del presidente Guarascio a ricevere con ogni probabilità due punti di penalizzazione nel prossimo campionato di serie B.

Situazione simile, stando a quanto asserito dal collega, è quella che si vive in casa Inter. “Strano che nessuno ne parli, è un po’ come nascondere l’elefante nella stanza”, ironizza il giornalista. Si riferisce alla difficile situazione economica, finanziaria e societaria che da qualche mese vive il club nerazzurro con il passaggio delle quote al fondo Oaktree dopo l’uscita di scena della famiglia Zhang, e Marotta che ha preso il ruolo di Presidente del club nerazzurro.

“Per me è un mistero il perché l’Inter non abbia almeno qualche punto di penalizzazione, visto che per lo stesso motivo il Cosenza ne prenderà due. Mi sembra uno sproposito se paragonato a quanto successo in Francia con il Bordeaux“, dichiara sicuro Schiffo. Secondo il collega, la situazione dell’Inter dovrebbe essere maggiormente posto sotto la lente d’ingrandimento e portare così alla penalità.

Ad oggi è uno scenario comunque improbabile, ad ogni modo si potrebbe auspicare che nella peggiore delle ipotesi gli uomini di Simone Inzaghi possano avere un paio di punti di penalizzazione cosa che potrebbe rimescolare le carte per lo scudetto anche se i nerazzurri sono dati come i grandi favoriti, con la possibilità che non basti sottrarre due o tre punti per toglierli il titolo, figuriamoci dalla lotta.