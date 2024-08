Juve, cambia ruolo e salta il suo acquisto: non è più sul mercato

Questo calciatore ha cambiato ruolo, quindi non è più sul mercato. La stagione della Juve potrebbe essere diversa dopo questa decisione.

La Juventus sta proseguendo la sua marcia di avvicinamento alla prossima stagione. Alcuni risultati del precampionato non sono piaciuti ai tifosi, ma in questo momento è importante oleare i meccanismi e migliorare la condizione fisica. Thiago Motta sta provando diversi calciatori e sembra abbia deciso quali debbano rientrare nella lista dei partenti. L’ex tecnico del Bologna ha deciso di puntare soltanto su chi sarà in grado di migliorare la rosa bianconera.

Il mercato della Juve non è chiuso, ci sono diversi calciatori in lista di sbarco, ma le ultime due settimane di agosto potrebbero regalare a Motta alcuni colpi importanti. Questo è l’obiettivo di Cristiano Giuntoli, ma è anche il sogno dei tifosi della Juve. I nomi più caldi sono quelli di Koopmeiners, Todibo e Jadon Sancho, ma uno di questi tre calciatori resterà nel suo attuale club ed è stato tolto dal mercato.

Niente Juve per Sancho, resta al Manchester United

Jadon Sancho è stato a lungo il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli per sostituire Federico Chiesa, destinato a cambiare squadra entro la chiusura di questa sessione di mercato. Il figlio di Enrico ha un anno di contratto, è finito nel mirino della Roma e potrebbe salutare la Juventus prima dell’inizio della nuova stagione. I tifosi della Juve sognavano di vedere Sancho al suo posto, ma non sarà così. L’attaccante inglese è destinato a restare in Premier League.

Dopo un’ottima esperienza in prestito al Borussia Dortmund, Sancho è tornato ai ‘Red Devils’. Sembrava non rientrasse nei progetti del club, ma Erik ten Hag ha deciso di cambiargli ruolo e questo dettaglio è stato decisivo per la sua permanenza a Manchester. Secondo quanto riportato da The Independent, Jadon Sancho potrebbe essere impiegato nel ruolo di attaccante centrale, almeno fino a quando Zirkzee non sarà al 100%.

Per questo motivo, è difficile che Jadon Sancho lasci il Manchester United nelle prossime settimane, anche se l’allenatore olandese non lo considera un titolare. La sua permanenza in Premier League, per il momento, non è in discussione, ma potrebbe tornare sul mercato qualora Zirkzee dovesse dimostrare sin da subito di poter fare la differenza anche in Inghilterra. La Juve continuerà a seguire la situazione da lontano, pronta ad entrare in azione qualora Sancho tornasse cedibile.