Koopmeiners alla Juventus, conto alla rovescia: è arrivato il mega rilancio

Koopmeiners alla Juventus, forse ci siamo. La trattativa più importante di questa sessione di mercato potrebbe concludersi a breve.

Forse ci siamo. La trattativa più complessa, costosa e ricca di capovolgimenti di fronte, sta probabilmente imboccando il suo ultimo miglio. Non è detto che sia il tratto più semplice, ma potrebbe anche portare alla conclusione più attesa.

La conclusione cha la Juventus e Teun Koopmeiners stanno attendendo da quasi sei mesi. Da quando Cristiano Giuntoli ha deciso che lo avrebbe portato alla Juventus. A tutti i costi. Da quel momento tante cose soso accadute in casa Juventus. Il lento, inesorabile deterioramento del rapporto con Massimiliano Allegri e la scelta di puntare su Thiago Motta per il nuovo progetto. E’ arrivata anche la Coppa Italia ma il piano preparato dal direttore tecnico bianconero era già ben delineato. Il tecnico del Bologna in panchina ed il tuttocampista dell’Atalanta come faro della sua nuova Juventus. L’Atalanta, dal canto suo, continuava a mietere vittorie fino alla splendida conquista dell’Europa League. Con l’olandese sempre protagonista. Ed il prezzo continua a salire. Vertiginosamente.

Koopmeiners alla Juventus, arriva l’offerta giusta

L’Atalanta della famiglia Percassi non è soltanto una grande società, con i conti più che in ordine. E’ un’oreficeria che produce gioielli carissimi. Per Teun Koopmeiners la richiesta è precisa: 60 milioni di euro. Ma forse a 55…

La novità dell’ultima ora ce la fornisce Fabrizio Romano che ha postato sul suo profilo X l’aggiornamento riguardante la trattativa tra la Juventus e l’Atalanta per Teun Koopmeiners: “Esclusiva: la Juventus ha già inviato in settimana una nuova offerta all’Atalanta per Teun Koopmeiners, pacchetto di 55 milioni di euro incluso. Sarebbe la cifra più alta mai pagata per un centrocampista in Serie A“. L’esperto di mercato preannuncia a breve anche un incontro tra l’Atalanta e la Juventus. Teun Koopmeiners, come già annunciato dal tecnico orobico, Gian Piero Gasperini, vuole soltanto la Juventus. E questa volta, forse, ci siamo davvero.