Non solo Koopmeiners, clamoroso Juve: il nuovo accordo è storia

Non solo Koopmeiners, clamoroso Juve. Sono ore in cui la nuova Juventus di John Elkann e Cristiano Giuntoli si sta profondamente trasformando. In tutti sensi.

Poco più di anno è bastato per cambiare completamente volto alla Juventus. Da quel fine novembre del 2022, quando Andrea Agnelli e l’intero CDA della società bianconera si è dimesso a seguito dell’inchiesta Prisma, si è come entrati in un’altra era geologica.

Tutto è cambiato, a cominciare dal primo rappresentante della secolare proprietà. Ed in questa torrida estate, pezzo dopo pezzo, si stanno mettendo via le ultime ‘testimonianze’ che rimandano alla precedente gestione. Resettare tutto. Una nuova dirigenza, un nuovo staff tecnico, nuovi allenatori per prima e seconda squadra, una rosa che al 50% sarà rinnovata, e poi… un nuovo Main Sponsor. Uno dei numerosi marchi di famiglia, JEEP, dopo dodici anni non è più lo sponsor più importante della società bianconera. La nuova maglia ufficiale della Juventus si è presentata in tutto il suo splendore ma priva di qualsiasi marchio impresso. La scottante questione Main Sponsor si è andata così ad affiancare alla millanta domande relative al mercato bianconero. Ed in queste ore che sembrano poter sbloccare alcune importanti trattative di mercato, Teun Koopmeiners e Jean–Claire Todibo, arriva anche la notizia delle notizie.

Il nome del nuovo Main Sponsor della Juventus.

Non solo Koop, anche il Main Sponsor

Nessuna ufficialità, ma un’indiscrezione proveniente dalla capitale. Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio ha ‘spoilerato’ il nome del marchio che apparirà sulle maglie della Juventus.

Il post di Ilario Di Giovambattista è essenziale nel suo contenuto: “Esclusiva Radio Radio ItaAirways sarà il main sponsor sulle maglie della Juventus stagione 2024-25“. Pertanto sembra proprio che un’altra tessera fondamentale del cambiamento epocale della Juventus si stia posizionando insieme alle altre. Un altro passo verso il ritorno a quella ‘normalità’ spazzata via un anno e mezzo fa. Avviso ai naviganti: la Juventus sta ritornando. E quale migliore main sponsor di ItaAirways, una grande compagnia aerea, per ricominciare a volare?