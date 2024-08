Ufficiale, firma un idolo dei tifosi della Juve: giocherà la Champions in una grande piazza

Dopo tanta attesa, arriva l’ufficialità: c’è la firma, un idolo dei tifosi bianconeri sarà protagonista della Champions con una big

Il tempo delle chiacchiere e delle attese è terminato. Finalmente è arrivata la notizia ufficiale che tutti i tifosi stavano aspettando: un grande campione, un idolo dei tifosi bianconeri, ha firmato con una Big e sarà protagonista in Champions League, torneo in cui potrebbe incrociare anche la stessa Juventus.

La notizia era nell’aria per l’ex protagonista della Juventus, amatissimo dal pubblico per le sue giocate e per la sua classe immensa. Per quanto si fosse parlato di una sua destinazione lontana dall’Europa, un ritorno a casa che in molti aspettano da tempo e con grande trepidazione, ha deciso di regalarsi un’ultima grande chance nel calcio che conta, con l’obiettivo, per nulla nascosto, di arricchire ancora una bacheca già molto pesante.

Mentre altri ex bianconeri, come Adrien Rabiot, sono quindi ancora parcheggiati ai box, in attesa di scoprire quale potrà essere la big pronta a scommettere su di loro, altri hanno trovato la propria collocazione per la prossima stagione. E uno di loro ha regalato una grande gioia a un intero popolo, oltre che a tutti gli appassionati del calcio europeo, pronti ad applaudire ancora le gesta di un campione senza limiti.

C’è la firma per l’ex Juventus: ha rinnovato il contratto, giocherà con una big

La tentazione di un ritorno a casa, a Rosario, per il momento è stata respinta. L’appuntamento con l’abbraccio della sua Argentina è solo rimandato. Per ora Ángel Di María ha scelto di regalarsi ancora un’opportunità nel calcio europeo, rinnovando il suo contratto con quel Benfica che lo ha lanciato nel calcio di altissimi livelli e che lo ha riportato indietro nel 2023, al termine della stagione sfortunata con la Juventus.

Dopo un lungo dialogo tra le parti, è arrivato l’annuncio che tutti i tifosi lusitani stavano aspettando: il campione del mondo albiceleste ha rinnovato il suo contratto per un’altra stagione. Sarà la quinta per lui con la maglia delle Aquile.

“Rimanere al Benfica per un altro anno mi rende ancora felice“, ha commentato l’attaccante a margine dell’annuncio, aggiungendo: “Spero di poter vincere altri titoli nel prossimo anno, quei titoli che non abbiamo conquistato la scorsa stagione“.

E se sarà complicato riuscire a ottenere un successo in Champions League, è chiaro che l’obiettivo principale per la squadra di Lisbona sarà tornare a conquistare la liga portoghese, o almeno la coppa nazionale. Un’impresa difficile ma non impossibile, soprattutto con un campione come Di Maria a disposizione.