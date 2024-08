Ultim’ora, un titolarissimo di Thiago Motta va fuori: caos Juve!

Ultim’ora clamorosa su un titolare della Juventus di Thiago Motta, il giocatore si chiama fuori: è caos, cosa sta succedendo

Procede la marcia di avvicinamento della Juventus al campionato, tra tanta attesa e curiosità da parte di tifosi e appassionati, ma anche con tanti interrogativi ancora da sciogliere. Una sfida intrigante per Thiago Motta, come prevedibile, ma che parte per certi versi più in salita di quanto ci si aspettasse.

Sul campo, il tecnico bianconero sta provando a trasmettere i suoi concetti alla squadra e un’amichevole alla volta qualche progresso nelle trame di gioco e nella condizione fisica inizia a intravedersi. Ma naturalmente siamo ancora lontani da una Juventus nella sua versione definitiva, soprattutto per i tanti addii decisi dal club.

Il club piemontese, con il direttore tecnico Giuntoli e l’allenatore che su questo punto sembrano totalmente d’accordo, ha optato per mettere fuori rosa una decina di elementi, mettendoli sul mercato e pronta a fare posto a nuovi innesti. Una situazione per certi versi paradossale, una rivoluzione del genere non si era mai vista. Ma potrebbe essere problematica: prima di cedere, sarà difficile poter acquistare.

A una decina di giorni dal via ufficiale della stagione nel match contro il Como allo Stadium, ci si chiede dunque in quali condizioni la Juventus si presenterà, dato che attualmente ha a a disposizione solo una quindicina di giocatori di movimento. E con situazioni da definire anche per quanto riguarda qualche titolare, che finisce nel caos.

Juventus, Locatelli e la mossa a sorpresa: accade tutto sui social

Tra tanti volti importanti della squadra già andati via o messi alla porta, Manuel Locatelli è saldamente al suo posto. Anche se parte dell’ambiente non ha visto di buon occhio questa scelta.

Thiago Motta pensa a lui come titolare inamovibile o quasi, ma il pubblico dello Stadium non concorda. E nell’amichevole andata in scena in famiglia contro la Next Gen, il centrocampista è stato subissato di fischi praticamente a ogni tocco di palla.

La polemica esplode e viene alimentata da quanto accaduto sui social. Non è più visibile infatti il profilo di Locatelli su ‘X’. Un avvenimento che potrebbe essere legato alle critiche ricevute, per mettere un freno ai messaggi polemici, o potrebbe trattarsi di un hacker che gli ha rubato il profilo. Nel frattempo, Locatelli è ancora attivo su Instagram.