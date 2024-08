Accelerata improvvisa, via dalla Juve per dire sì al Napoli: colpaccio!

Il Napoli può tornare a pensare ad un grande colpo dalla Juve: rivelazione clamorosa, può accadere davvero

L’arrivo di Antonio Conte ha certamente riportato grande entusiasmo ad una piazza spenta da risultati deludenti nell’ultima stagione. Ma ora in casa Napoli, per accontentare il neo allenatore azzurro, si pensa ad un grande colpo: può lasciare la Juventus e accasarsi a Castel Volturno.

La dirigenza partenopea non è rimasta con le mani in mano garantendo all’ex Commissario tecnico quattro acquisti di spessore, quasi tutti riguardanti la difesa. Buongiorno è sicuramente il gioiello più apprezzato e ambito, costato oltre 35 milioni di euro e che sarà certamente protagonista nell’undici titolare del tecnico leccese. Anche Rafa Marin, arrivato dal Real Madrid, può rappresentare una carta interessantissima per Conte al centro della retroguardia. Così come la firma di Leonardo Spinazzola, a zero, potrebbe dare nuova verve alla corsia mancina della difesa.

In avanti il giovane Popovic è una scommessa che andrà attesa. La stessa attesa che riguarda la firma di un nuovo attaccante, con Osimhen ormai destinato a dire addio alla maglia azzurra. Lukaku, il preferito da Conte, resta sempre in pole. Ma intanto al di là delle tante sfide già accumulate in campo, gli azzurri potrebbero tornare a intrecciare i propri interessi con quelli della Juventus. Si parla, ovviamente, di calciomercato.

Dalla Juve al Napoli: colpo da urlo

La bomba di mercato che coinvolge Juventus e Napoli la lancia la l’emittente campana ‘Radio CRC’ che sottolinea come il club di Aurelio De Laurentiis stia valutando la cessione di uno dei suoi titolarissimi. Si tratta di Alex Meret per il quale, pare, siano vivi gli interessamenti da parte di alcune squadre.

Si pensa dunque alla possibilità di cedere l’ex estremo difensore dell’Udinese e al contempo accontentare Antonio Conte con un profilo di grande spessore per la porta azzurra. In questo caso sembra che tra i nomi sondati dalla dirigenza partenopea vi sia anche quello di Wojciech Szcesny, in scadenza il 30 giugno 2025 con il club torinese. Il nazionale polacco, a maggior ragione dopo l’arrivo alla Juventus di Michele Di Gregorio, potrebbe finire per giocare poco. Da qui l’idea, già ventilata negli ultimi tempi, di un addio al club bianconero se si presentasse l’opzione giusta per il futuro. E il 34enne di Varsavia potrebbe finire per chiudere la carriera con la maglia della grande rivale della Juventus, il Napoli.

Un profilo che piace ad Antonio Conte, questo è certo. Nonostante l’età Szczesny nella passata stagione ha tolto spesso e volentieri dai guai la retroguardia bianconera: a questo punto un suo passaggio al Napoli, da qui a fine agosto, dipenderà esclusivamente dalla partenza di Meret. Se il portiere italiano dovesse effettivamente trovare una nuova sistemazione, non è escluso come riportato che Szczesny possa diventare una pista concreta – e già sondata – per difendere i pali azzurri.