Allarme Nico Gonzalez, terribile notizia per i tifosi della Juve: ora è ufficiale

La dirigenza bianconera ha alzato il pressing sull’argentino della Viola, ma l’ultimo annuncio suona come un campanello d’allarme

Prima Federico Chiesa. Poi Dusan Vlahovic. E per poco, nella scorsa estate, non ci scappava pure Nikola Milenkovic. Alla Juve piacciono eccome i gioielli della Fiorentina, coi tifosi della Viola che di volta in volta hanno dovuto ingoiare amarissimi bocconi nel vedere il loro idolo di turno trasferirsi a casa dei rivali di sempre.

Anche quest’anno, nell’estate che segna l’avvio dell’ennesima rivoluzione bianconera degli ultimi anni, la dirigenza piemontese guarda verso Firenze per rafforzare la propria rosa con l’arrivo di un prestigioso profilo.

il prescelto – ormai l’interesse è di dominio pubblico – è Nico Gonzalez, 26enne argentino stella della rosa toscana e titolare di un contratto in scadenza a giugno del 2028. Dopo aver prolungato il contratto col club di Rocco Commisso nello scorso settembre, il sudamericano si è reso protagonista di un’ottima stagione.

Un’annata che tuttavia ha visto il talentuoso mancino mancare in determinate occasioni: da lui, da uno con la sua classe, ci si sarebbe aspettato un rendimento da top player anche nei match contro le big, e invece questo è un po’ mancato.

In suddetti meandri tecnici, afferenti magari più ad un discorso di personalità e leadership che altro, si è addentrato Massimo Marianella, una delle voci storiche di Sky Sport. L’annuncio del giornalista non ha esattamente riempito di gioia i tifosi bianconeri, pronti ad accogliere col dovuto entusiasmo l’eventuale arrivo dell’esterno argentino.

Marianella lancia l’allarme: “Non è stato un campione”

“Nico è l’esterno giusto per Thiago Motta? È l’esterno per una grande squadra, lo è stato per la Fiorentina di cui è il giocatore più pagato della storia, doveva esser il campione della Fiorentina ma non lo è stato totalmente“, ha incalzato Marianella dagli studi dell’emittente satellitare.

“Gioca 4-5 mesi a stagione perché è un giocatore molto fragile dal punto di vista fisico e nelle gare importanti è sparito. Fa gare e gol importanti ma non è stato totalmente il campione che si sarebbe aspettata la Fiorentina“, ha concluso.

In questa sede giova ricordare che gli stessi Chiesa e Vlahovic, pur con le dovute differenze, non hanno reso esattamente in proporzione a quanto ci si aspettasse. Il salto da Firenze a Torino, per dirla in soldoni, potrebbe non essere facile.

Intanto Cristiano Giuntoli si sta scatenando sul fronte delle contropartite tecniche per abbassare il cash chiesto dal numero uno viola per il suo gioiello. Sul tavolo ci sono ora i cartellini di McKennie, Kostic e Arthur (quest’ultimo già visto a Firenze nella scorsa stagione) come profili che i bianconeri vorrebbero inserire nell’affare. Inoltre, sul giocatore albiceleste si registra un ritorno di fiamma dell’Atalanta, che dopo l’acquisto di Mateo Retegui vorrebbe regalare a Gasperini un altro giocatore di un certo lignaggio…