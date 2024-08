Colpo Juve, Thiago Motta ha il nuovo Ndoye: è già a Torino!

La Juventus è molto attiva in sede di mercato con Thiago Motta che sta lavorando per cercare di trovare la quadratura della sua squadra.

Mentre la dirigenza sta pensando a sistemare la rosa della Juventus tra acquisti e cessioni, per Thiago Motta è tempo di lavorare sul campo per provare a trovare i giusti meccanismi in vista del campionato che inizierà tra poco più di una settimana.

Cristiano Giuntoli sa di dover piazzare altri colpi per sistemare la rosa della Juventus ed allo stesso tempo deve pensare agli addii di quei calciatori che sono stati inseriti nella lista dei cedibili. Thiago Motta spera di replicare in bianconero quanto di buono fatto durante le ultime stagioni, in particolare con il Bologna che è riuscito a trascinare in Champions League. Uno dei punti fermi della sua formazione in rossoblu è stato Dan Ndoye con lo svizzero che si è rivelato un’arma decisiva sulla fascia destra. Il tecnico avrebbe già individuato a chi affidare il compito che a Bologna è stato dello svizzero.

Juventus, Thiago Motta ha trovato il suo nuovo Ndoye

Tra le note maggiormente positive in casa Juventus per quello che riguarda le amichevoli di preparazione al campionato, c’è sicuramente Timothu Weah. L’esterno statunitense è stato impiegato da Thiago Motta proprio nel ruolo che al Bologna fu ricoperto da Ndoye.

Dopo una stagione passata tra alti e bassi, Weah è pronto a prendersi un ruolo da protagonista alla Juventus e spera di farlo agli ordini di Thiago Motta che sembra avere le idee chiare su quello che dovrà essere il ruolo dell’ex Lille. Provato sulla linea dei trequartisti sulla fascia destra, il classe 2000 ha messo in mostra le sue qualità di corsa e tecnica durante le prime uscite della nuova Juventus.

Una stagione che potrebbe essere quella del rilancio definitivo per l’esterno bianconero che avrà maggiore spazio anche per via dell’imminente addio di Federico Chiesa che durante lo scorso campionato ha tolto spazio allo statunitense. Una Juventus che ora spera di sistemare definitivamente la propria rosa già durante i prossimi giorni andando a chiudere gli affari sia in entrata che in uscita.

Se per quello che riguarda la questione cessioni resta sempre da capire quale sarà il destino di Chiesa e degli altri giocatori inseriti nella lista dei cedibili, in entrata si punta tutto su Koopmeiners. Il giocatore vuole solo la Juventus vivendo da separato in casa all’Atalanta. I bergamaschi però non vogliono saperne di scendere con le proprie richieste e continuano a chiedere 60 milioni.