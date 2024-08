Da Chiesa a Koopmeiners, Mecca: “L’accordo con la Juve c’era già da tempo” | ESCLUSIVO

Intervenuto ai microfoni di Juvelive.it, lo speaker radiofonico nonché insider della Juventus Edoardo Mecca ha toccato diversi temi della sessione estiva di calciomercato bianconera

Definire frenetici gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato della Juventus sarebbe solo un eufemismo. Neanche il tempo di leccarsi le ferite per aver visto sfumare Todibo, cerchiato in rosso nei dossier di Giuntoli, che il football director della ‘Vecchia Signora’ è chiamato ad una reazione importante. Per approfondire due tematiche importanti delle prossime mosse della Juve, come quelle relative al futuro di Teun Koopmeiners e a quello di Federico Chiesa, la redazione di Juvelive.it ha avuto il piacere di sentire in esclusiva Edoardo Mecca.

Non sono pochi gli spunti offerti da Mecca, che oltre a confermare il rilancio con il quale la Juve vuole sgretolare il muro dell’Atalanta per Koopmeiners, ha passato in rassegna anche la situazione Chiesa. Un vero e proprio rebus che è destinato a segnare l’estate bianconera. Ecco quanto riferito dal noto speaker radiofonico nonché insider del mondo Juve:

Il rilancio della Juventus per Koopmeiners ha messo i bianconeri nelle condizioni ideali per chiudere l’operazione con l’Atalanta?

“L’accordo da 55 milioni di euro c’era già da tempo. Le ultimi voci sono servite soprattutto ad accelerare le pratiche. All’inizio evidentemente si era chiesto all’olandese che giocasse la Supercoppa europea. Era una richiesta iniziale, ma il calciatore ha voluto accelerare i tempi”.

Passando a Chiesa, invece, gli ultimi segnali portano ad un tentativo di distensione tra le parti. Normale gioco delle parti o bisogna attendersi nuovi colpi di scena?

“La posizione della Juve è sempre quella: il giocatore è sul mercato e se arriva un’offerta congrua va via. Chiaramente è stato chiesto al giocatore di portare delle offerte valide. Dal canto suo, Chiesa sta provando a fare dei passi in direzione Juve perché non può permettersi di saltare una stagione per quanto magari possa avere strizzato l’occhio all’Inter che però o mette subito dei soldi sul piatto oppure per Federico il rischio di restare un anno fuori rosa sarebbe molto controproducente. Secondo me è stata gestita male dal suo entourage. Quando la Juve propose il rinnovo ‘ponte’ Chiesa, rispose di volere un rinnovo al rialzo perché pensava di aver ormai raggiunto uno status da top player; non può permettersi di restare fermo un anno perché sarebbe molto importante per lui giocare e dare stabilità post infortunio. Vedremo se dalla Roma o dall’estero qualche offerta arriverà nell’ultima tranche di mercato. Vedremo gli sviluppi”.

Si ringrazia Edoardo Mecca per la disponibilità manifestata prima, durante e dopo l’intervista.