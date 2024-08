Firma Rabiot per 27 milioni, contratto triennale: il nome del nuovo club

Adrien Rabiot potrebbe essere vicino alla firma con la sua nuova squadra: per il centrocampista francese è pronto un contratto a cifre super.

La rivoluzione innescata da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta ha riguardato anche Adrien Rabiot. Dopo il rinnovo per un anno concordato la scorsa estate stavolta non si è registrata una nuova intesa tra il centrocampista francese e la Juventus.

Il suo contratto con i bianconeri è scaduto il 30 giugno 2024: nelle settimane successive si parlava ancora di un possibile contatto tra le parti, ma alla fine sono stati proprio Rabiot e la Juventus a confermare la separazione dopo cinque stagioni.

Rabiot è sbarcato a Torino a parametro zero nell’estate 2019 dopo aver terminato il suo contratto con il Paris Saint-Germain: in cinque anni con la maglia bianconera ha collezionato 212 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno 22 reti. La stagione 2022-2023 è stata senza dubbio la migliore per il 29enne, sia in termini realizzativi (11 gol tra campionato e coppe) che sul piano del rendimento complessivo.

Ora però Rabiot è pronto a lanciarsi in una nuova avventura. Al momento il centrocampista francese è ancora senza squadra ma ci sono alcuni club che stanno colloquiando con la madre-agente Veronique per provare ad arrivare a un accordo.

Firma Rabiot per 27 milioni! Accordo a un passo

Tra questi, almeno stando agli ultimi rumors, pare ci sia anche il Bayern Monaco. Qualche mese fa i bavaresi hanno visto interrompere il loro dominio in Bundesliga dopo 11 successi consecutivi: l’obiettivo è provare a rifarsi subito aggiungendo alla rosa alcuni elementi di grande spessore.

Per ripartire nel migliore dei modi dopo il titolo di Campione di Germania consegnato al Bayer Leverkusen il club ha deciso di affidarsi a Vincent Kompany, l’ex difensore belga che negli ultimi due anni ha allenato il Burnley in Premier League.

Dopo aver ottenuto la promozione in Premier League il tecnico non è riuscito a garantire la salvezza alle ‘Clarets’. Nonostante ciò è arrivata comunque la chiamata del Bayern Monaco: un’occasione gigantesca per Kompany, che ha ovviamente fatto presente alla dirigenza quali dovrebbero essere i rinforzi per riportare i bavaresi in cima al calcio tedesco. Tra i profili suggeriti da Kompany c’è proprio Adrien Rabiot, un giocatore apprezzatissimo dall’ex difensore del Manchester City. Secondo le indiscrezioni pare che il Bayern Monaco sia pronto a offrire un contratto triennale da 9 milioni di euro a stagione all’ex centrocampista di Juve e PSG, per un totale di 27 milioni di euro. Una cifra che ovviamente piacerebbe a Rabiot e a sua madre Veronique: l’accordo con il Bayern potrebbe davvero concretizzarsi.