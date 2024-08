Juve, è ufficiale: un nome altisonante si trasferisce in Serie B

Ufficiale il trasferimento del giocatore in Serie B: si tratta di un nome altisonante, c’entra anche la Juventus che prende appunti

Certi amori non finiscono mai, fanno dei giri immensi e poi ritornano… o quasi. Questo verrebbe da dire dopo l’ufficialità del trasferimento del giocatore in Serie B data dal club che crede di aver puntato su un futuro campione.

Il campionato cadetto inizierà, come la Serie A, il prossimo weekend e sono tante le squadre desiderose di mettersi in mostra e non stanno mancando i colpi di mercato. Ed un colpo importante per il presente ed anche per il futuro è stato messo a segno da una Juve, ma non parliamo certo della Vecchia Signora che punta al vincere il campionato di Serie A, bensì della Juve Stabia.

Nella giornata di mercoledì, il club campano ha infatti annunciato l’arrivo di un giocatore che porta un cognome che fa provare un brivido fortissimo al cuore dei tifosi della Juventus, ovvero Del Piero. Tuttavia, la Juve Stabia non ha acquistato l’ex attaccante bianconero campione del mondo con l’Italia nel 2006 ormai ritiratosi dalle scene da più di 10 anni, ma del suo nipote, Lorenzo Del Piero.

Del Piero alla Juve… Stabia: colpo in prospettiva in Serie B

A distanza di trent’anni, un nuovo Del Piero è pronto a calcare i campi professionistici del nostro campionato, ovvero Lorenzo, nipote del mito Alex. Attaccante proprio come lo zio, Del Piero ha fatto il suo debutto tra i professionisti in Coppa Italia di Serie C vestendo la maglia del Trento contro l’Arzignano e, con il trasferimento alla Juve Stabia è ora pronto a farsi valere in Serie B alla tenera età di soli 17 anni.

S.S. Juve Stabia: Del Piero é gialloblù 📰 https://t.co/93G58XxTKj#ForzaJuveStabia — S.S. Juve Stabia 1907 (@ssjuvestabiaspa) August 7, 2024

Il club campano ha annunciato l’arrivo di Del Piero nella giornata di mercoledì con un comunicato ufficiale, facendo sapere che il talento classe 2007 si è legato ai colori gialloblu fino a giugno 2025. Grande soddisfazione per Del Piero che ai microfoni del suo nuovo club non ha nascosto il suo entusiasmo per questa avventura: “Sono molto felice di poter vestire la maglia della Juve Stabia, tra le varie possibilità di trasferimento è sempre stata la mia preferita” ha dichiarato, aggiungendo come il club campano sia una società storica e con una tifoseria caldissima.

Parole che fanno sicuramente piacere ai tifosi della Juve Stabia che si augurano che il nipote possa seguire le stesse orme dello zio e divenire anche lui leggenda con il loro club. Il cognome è di certo pesantissimo, ma Del Piero non ha paura e non vede l’ora di misurare le proprie capacità in un campionato per niente facile come lo è quello cadetto.