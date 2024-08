Juventus, il sogno è realtà: firma UFFICIALE

Juventus, il sogno è realtà. la società bianconera prosegue il rinnovamento. Accanto ai campioni di oggi arrivano i campioni di domani.

C’è una Juventus che continua ad inseguire i campioni da regalare a Thiago Motta ed un’altra che prosegue nel lungo, faticoso ma produttivo lavoro di allevare e far crescere i campioni di domani.

Campioni affermati e talenti da far maturare al punto giusto. C’è la Juventus di oggi in questa simbiosi strettissima. Basta osservare questa sessione di mercato dove gli acquisti della Juventus sono stati ‘finanziati’ dalla cessione dei più fulgidi talenti della Next Gen, la seconda squadra bianconera. Le critiche non sono mancate. Ma come la Juventus alleva i campioni di domani e poi li cede al miglior offerente? La situazione economico-finanziaria della società bianconera ha senza dubbio forzato la mano in questo senso. Alcuni sacrifici sono stati particolarmente dolorosi quanto necessari. La Juventus, però, non interrompe certo il suo piano riguardante i giovani talenti da allevare in casa. E i fatti parlano chiaro.

Il sogno è diventato realtà

Un lungo percorso che inizia dalle giovanili per passare alla Next Gen. E poi il passaggio più atteso e desiderato: la prima squadra.

Il sogno di Jonas Rouhi è diventato realtà dal momento che ha ufficialmente prolungato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028. Terzino sinistro svedese, classe 2004, è riuscito ad entrare nelle grazie di Thiago Motta, compito non proprio facile. Arrivato alla Juventus nel 2020, Jonas Rouhi ha giocato prima nell’Under 16, poi nella Primavera fino alla Next Gen. 183 centimetri di altezza, forte in entrambe le fasi, Jonas Rouhi è pronto a cogliere l’opportunità unica che Cristiano Giuntoli, Thiago Motta e la Juventus gli hanno messo a disposizione. “Avanti così, Jonas“.