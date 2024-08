Koopmeiners, accordo per la sua cessione: tifosi Juve senza parole

C’è un accordo per la cessione di Teun Koopmeiners dall’Atalanta alla Juve: i tifosi bianconeri restano senza parole, la rivelazione dell’esperto

In queste ore è caldissima la trattativa per portare alla Juve Teun Koopmeiners dall’Atalanta. Forse ci siamo: l’olandese può davvero arrivare in bianconero e congiungersi finalmente con Cristiano Giuntoli dopo che il dirigente lo stava cercando sin da quando quest’ultimo era al Napoli e il classe ’98 all’AZ.

Il giocatore è uscito allo scoperto nelle ultime ore, con Giampiero Gasperini che non ha potuto fare altro che prenderne atto e chiarire alla stampa di come stanno veramente le cose. L’olandese vuole andare alla Juve e ha chiesto agli orobici di non prendere parte agli appuntamenti con la squadra, finendo di fatto fuori dal progetto nerazzurro. Non il massimo a pochi giorni dalla finale della Supercoppa Europea contro il Real Madrid e una gara storica per tutta Bergamo. La speranza della società ma anche dei tifosi, era quella di definire il passaggio dopo la disputa della partita, ma il giocatore ha deciso di dare un’accelerata forse incalzato dalla dirigenza della Vecchia Signora.

Koopmeiners e l’addio all’Atalanta: l’olandese aveva un accordo, i dettagli

Il giornalista di Telelombardia Guido Tolomei ha fatto il punto della situazione sul proprio profilo “X”, soprattutto svelando un accordo che l’olandese aveva con l’Atalanta, venuto meno nelle ultime settimane.

Secondo quanto riferito dal collega, infatti, c’era un gentlemen agreement tra l’Atalanta e il suo giocatore, che prevedeva la separazione dopo la fine della scorsa stagione. Le parti dovevano andare avanti in maniera pacifica, fino all’addio verosimilmente in direzione Juve, trattandosi della squadra che l’ha messo più seriamente nel mirino e con il quale il classe ’98 flirta da tempo. La situazione sarebbe precipitata nelle ultime settimane quando la dirigenza nerazzurra ha continuato ad insistere nel definirlo incedibile, sparando cifre altissime.

In questo modo il suo passaggio alla Juve è iniziato ad essere sempre più in bilico e ciò ha spazientito l’ex AZ. Quando Koopmeiners ha capito che la trattativa rischiava seriamente di saltare ha deciso di prendere di petto la situazione e tirarsi fuori dalla causa orobica, chiedendo la cessione e rifiutandosi di rispondere presente alle chiamate di Gasperini.

Fino ad allora anche nei suoi intenti c’era quello di continuare ad essere protagonista con la Dea almeno fino alla Supercoppa anche per riconoscenza verso la piazza e verso l’Atalanta in generale. Ma in queste settimane dopo aver capito che l’accordo che aveva con la Dea stava venendo meno, in quanto la dirigenza stava ostacolando il suo passaggio alla Juve, il giocatore si è chiamato fuori. Ad oggi vuole tutelare il suo futuro in bianconero dove vuole andare a tutti i costi.