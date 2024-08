La Juve piazza un super colpo in difesa, adesso è ufficiale

La Juventus continua a progredire nel proprio mercato, con i colpi mirati di Giuntoli e un upgrade della rosa a disposizione di Thiago Motta

I bianconeri non vogliono di certo ripetere le ultime due stagioni, in cui la lotta per lo Scudetto è rimasta solo un miraggio. L’intenzione è quella di essere competitivi sin da subito e a quanto pare tutto sembra andare in questa direzione.

Quando la Juventus si è affidata a Cristiano Giuntoli il piano era preciso. L’ex ds del Napoli, che con De Laurentiis ha riportato lo Scudetto in Campania dopo oltre trent’anni, ha un metodo di lavoro ben preciso. Il suo scouting è riuscito a portare in azzurro gente del calibro di Kvaratskhelia e Lobotka, pagandola circa 10 milioni. Osimhen, seppur molto più caro all’acquisto, si è rivelato comunque un super investimento azzeccato.

I bianconeri, prendendo spunto da questo tipo di lavoro, hanno voluto replicare il modello, sperando di ripianare i conti oltre ad aumentare la forza della squadra. Lo scorso anno, in realtà, Giuntoli non ha avuto molto tempo per incidere e il suo rapporto teso con Allegri di certo non ha nemmeno aiutato. Adesso con Motta le cose stanno cambiando e anche sul piano del mercato si vede di più la sua longa mano.

Douglas Luiz e Khephren Thuram sono solo un anticipo del piano rafforzamenti, con il colpo Koopmeiners che può cambiare le sorti del campionato.

La Juventus mette a segno un colpo per il futuro: ufficiale l’ingaggio di Nelson Savonnier

L’Atalanta continua a fare muro, ma dopo le dichiarazioni di Gasperini e la volontà espressa dal ragazzo sembra davvero complicato che non si possa arrivare ad una fumata bianca. Koopmeiners diventerà presto un nuovo giocatore della Juventus e dopo di lui la stessa cosa potrebbe avvenire con Todibo, per il quale è già stato trovato un accordo sull’ingaggio.

Nel frattempo, però, Giuntoli non perde di vista anche il discorso giovani di prospettiva e ha messo a segno un affare che potrebbe rivelarsi vantaggiosissimo nei prossimi anni. La Vecchia Signora è riuscita ad accaparrarsi il verdissimo talento di Nelson Savonnier, difensore centrale classe 2008 con il doppio passaporto svizzero e della Guadalupa.

Il ragazzo ha firmato ufficialmente il contratto e dovrebbe alternarsi tra l’Under 17 e la Next Gen di Paolo Montero. La speranza dei bianconeri è che possa rivelarsi un altro Huijsen.