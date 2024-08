La Juventus spaventa la Premier League: l’affare è clamoroso

Molto attiva sia sul fronte entrate che su quello uscite, la Juventus potrebbe far saltare il banco con un colpo ad effetto

Juventus furiosa. Dopo aver incassato il voltafaccia del Nizza e di Todibo, i bianconeri stanno continuando a sondare quelle piste individuate da tempo come prioritarie per il proprio mercato.

In attesa di sviluppi concreti per il reparto difensivo, i bianconeri stanno provando a stringere i tempi anche per il reparto offensivo. Sotto questo punto di vista il nome più caldo continua ad essere quello di Nico Gonzalez, per il quale sono stati registrati passi in avanti concreti con la Fiorentina. Tuttavia, le novità sono dietro l’angolo e potrebbe riguardare anche l’altra corsia. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, Giuntoli avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per Raheem Sterling. Una richiesta di informazioni quella del football director della ‘Vecchia Signora’, allo scopo di tastare il terreno e valutare la fattibilità di un’operazione che comunque si preannuncia piuttosto complicata.

Ecco perché quella che porta all’esterno offensivo del Chelsea non è di certo l’unica pista battuta dalla Juve, che continua a tenere d’occhio anche i profili di Francisco Conceicao e Jadon Sancho. L’obiettivo di Giuntoli è chiaro: dopo aver acquistato Nico Gonzalez a titolo definitivo, la ‘Vecchia Signora’ intende mettere le mani su un altro esterno solo con la formula del prestito.