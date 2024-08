Ma quale Ajax, Rugani cambia maglia in Serie A: prestito secco

La trattativa tra Juventus e Ajax per Rugani non è ancora chiusa: nelle ultime ore è emersa un’altra possibile destinazione per il difensore

La Juve ha bisogno di completare la rosa con altri innesti di spessore ma al tempo stesso Cristiano Giuntoli deve occuparsi anche delle cessioni di tutti quei giocatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico Thiago Motta.

Tra gli ‘esuberi’ ci sono nomi di spicco: da Federico Chiesa a Wojciech Szczęsny, da Weston McKennie a Filip Kostic, senza dimenticare Daniele Rugani. Anche il difensore centrale è finito nella lista di coloro che dovranno lasciare la Juve in questo calciomercato estivo: una scelta che ha spiazzato parecchi tifosi, tenendo conto che nella scorsa stagione il centrale toscano si è rivelato ancora una volta un elemento molto affidabile.

Tuttavia il buon rendimento dello scorso anno non è bastato all’ex Empoli per guadagnarsi la conferma nella rosa bianconera. Nonostante il rinnovo fino al 2026 siglato lo scorso maggio per lui l’avventura a Torino sembra ormai giunta al capolinea. Ma quale potrebbe essere il suo nuovo club?

In queste ultime settimane si è parlato molto di un forte interessamento dell’Ajax. I Lancieri hanno preso contatti sia con la Juve che con l’entourage del calciatore per capire i costi di un eventuale trasferimento. L’arrivo sulla panchina degli olandesi dell’allenatore italiano Francesco Farioli dovrebbe rendere il tutto ancora più semplice.

Colpo Rugani in Serie A: può arrivare in prestito secco

Eppure la fumata bianca tra Juventus e Ajax non è ancora arrivata. In tanti sono convinti che alla fine saranno comunque i Lancieri a spuntarla, ma questa fase di stallo potrebbe favorire l’inserimento di qualche altro club.

Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, ci sarebbero delle squadre di Serie A rimaste alla finestra pronte a fare la loro proposta nel caso il trasferimento di Rugani all’Ajax dovesse improvvisamente saltare.

In prima fila, secondo gli ultimi rumors, ci sarebbe il Lecce: il tecnico Luca Gotti gradirebbe tantissimo avere in rosa un elemento di tale esperienza e per questo il responsabile dell’area tecnica dei salentini, Pantaleo Corvino, ci sta davvero facendo un pensierino. Il Lecce vorrebbe proporre alla Juventus un prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto. Una soluzione che al momento non suscita grande entusiasmo nei bianconeri, che preferirebbero invece un trasferimento definitivo visto anche l’ingaggio percepito dal 30enne (3,5 milioni di euro a stagione). Finora Rugani ha collezionato 148 presenze con la maglia della Juve, mettendo a segno 11 reti.