“Sta facendo disastri, subito le dimissioni”: l’errore di valutazione costa caro a Giuntoli

L’operazione è costata già cara, almeno nella fiducia di una fetta di tifosi contrariati dalla situazione: i dettagli.

Alcuni tifosi sembrano contrariati dall’operato, fino adesso, di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo della Juventus, arrivato con grande entusiasmo e responsabilità importanti, per adesso, è stato messo preventivamente in discussione da una fetta di tifosi che, dopo il fallimento dell’operazione Todibo, hanno espresso tutto il loro rammarico sul social di riferimento ‘X’.

Giuntoli ha toppato, in generale sta toppando tutta la campagna acquisti. Ad ora tolto Douglas Luiz ha solo impoverito la squadra e fallito ogni obiettivo a partire dal rinnovo di Rabiot fino a Todibo. Fossi in Motta sarei molto tentato da dare le dimissioni — Michele Pes (@MichelePes93) August 8, 2024

Diciamo che Giuntoli e chi lo ha voluto… Calvo…. Non hanno idea di cosa vuol dire essere alla @juventusfc prevedo tempi cupi per questi due personaggi…. E se non prende #Koopmeiners meglio se fa direttamente le dimissioni…. — Massimo Tripodi (@massimotripodi) August 9, 2024

Grande giuntoli un vero fenomeno Calafiori todibo koop adejemi sancho galeno….però spende 20 mil x di Gregorio avendo scezny e perin complimenti….senza rabiot out chiesa salvo douglas luiz x il resto più scarsi del 2023 — cr (@CristianCegagge) August 9, 2024

Come si può evincere da questi stati, alcuni tifosi non sono entusiasti dell’operato fino a qui del direttore sportivo della Juventus.

I tifosi non ci stanno: impazza già l’hashtag “Giuntoliout”

Come di consueto quando le cose non vanno come dovrebbero andare, alcuni tifosi, come già succedeva con Allegri, hanno un hashtag di riferimento: il famoso #out con il nome del profilo ‘preso di mira’. Prima con l’Allegriout, adesso, già con il Giuntoliout. Ovviamente il folclore e l’entusiasmo dei tifosi va preso con le pinze. Il tifo viscerale, alle volte, non rappresenta del tutto lo stato d’animo dell’ambiente juventino ma è anche vero che un tifoso, dopo anni bui dentro e fuori dal campo, si aspetta sempre il massimo dalla propria squadra.

Sta facendo disastri #GiuntoliOut — Cllevio Serbiano (@tuttojibe) August 8, 2024

Certamente i tifosi rappresentato la voce del popolo e molte volte anche della ragione. Alcuni obiettivo sono sfumati, però il mercato è ancora aperto e Giuntoli avrà tutto il tempo per farsi ricredere portando sotto la Mole profili ideali e pronti da subito per fare la differenza.

Thiago Motta è già arrivato a Torino portando le sue idee di tattiche volte all’attacco e alla fase offensiva. Mancano alcuni tasselli fondamentali ma la Juventus potrebbe prendere una nuova forma e, adesso, i tifosi si aspettano colpi importanti prima dell’esordio ufficiale della nuova stagione 2024-2025.