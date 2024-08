Szczesny in un top club di Serie A per 4 milioni, la Juve è ormai il passato

Wojciech Szczesny vicino a lasciare la Juventus: il portiere verso il top club di Serie A per appena 4 milioni di euro

Mentre il mercato in entrata appare bloccato, la Juventus sta cercando ora di concentrarsi sulle uscite per ricavare un mini tesoretto da poter poi reinvestire subito ed accontentare Thiago Motta.

Sono ben 10 i giocatori di cui Giuntoli dovrà disfarsi entro il termine della sessione estiva di mercato, cosa per niente scontata. Se la cessione di un giocatore come Nicolussi Caviglia appare ormai vicina (andrà al Venezia per 4 milioni di euro ndr.), non si può dire lo stesso degli altri giocatori tenuti fuori dal progetto da parte di Thiago Motta come, ad esempio, Federico Chiesa o Weston McKennie.

Sembra, invece, essere sul punto di sbloccarsi la cessione di Wojciech Szczesny che non è più considerato il portiere titolare dopo l’arrivo di Di Gregorio dal Monza. Inizialmente, si pensava che il portiere polacco fosse destinato a trasferirsi in Arabia Saudita all’Al Nassr prima e all’Al Ittihad poi, ma alla fine il trasferimento non si è mai concretizzato.

Saltato il passaggio in Arabia Saudita, per Szczesny si è parlato dell’ipotesi Monza, anche questa poi sfumata in quanto i biancorossi al momento non sono interessati al giocatore bianconero. Ad ogni modo, il portiere polacco dovrebbe restare comunque in Serie A e nelle ultime ore si è aperta la possibilità di un trasferimento in uno dei top club nostrani, vale a dire il Napoli.

Juventus, Szczesny ai saluti: il portiere può finire al Napoli

Dopo aver vestito le maglie di Roma e Juventus, Wojciech Szczesny potrebbe vestire la maglia di un altro top club italiano, ovvero il Napoli. Sebbene abbia perso solo un’amichevole fin qui, Antonio Conte non sarebbe rimasto soddisfatto dal rendimento di Alex Meret ed avrebbe chiesto alla società di fare uno sforzo sul mercato per portare all’ombra del Vesuvio un portiere di alto livello, con Szczesny che rispecchia in pieno questo identikit.

In questi anni trascorsi alla Juventus, il polacco ha dimostrato di essere un portiere di gran valore, risultando spesso e volentieri decisivo nelle vittorie dei bianconeri, nonostante quest’ultimi abbiano avuto poco da sorridere in questi ultimi tre anni. Adesso, però, la Vecchia Signora non lo considera più centrale nei suoi progetti e ciò può aiutare non poco il Napoli in fase di trattativa.

Per portare via Szczesny dalla Juventus, infatti, agli azzurri potrebbe bastare un’offerta da 4 milioni di euro, un vero affare considerato il valore del portiere polacco. I bianconeri, inoltre, hanno fretta di vendere per poter consegnare a Thiago Motta una rosa completa prima dell’inizio del campionato e non dovrebbero essere troppo rigidi sul prezzo, permettendo di chiudere la trattativa in tempi brevi.